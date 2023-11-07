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ФСБ задержала пенсионера за публикацию тысяч запрещенных картинок в соцсетях — его обвинили в экстремизме

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по двум статьям

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Силовики уличили пенсионера в антисемитизме

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ФСБ задержала 63-летнего жителя Новосибирска за публикацию десятков тысяч провокационных постов в соцсетях. Пенсионера обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст.280 УК РФ) и развязыванию войны (ст.354 УК РФ).

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что уголовное дело было возбуждено ещё весной. Пенсионер активно публиковал на своих страницах в соцсетях изображения свастики, антисемитские высказывания, призывы к свержению действующей власти.

Расследование продолжается.

В августе другого новосибирского пенсионера, 67-летнего Тахира Арсланова, приговорили к 3 годам колонии за призывы жечь военкоматы.

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