«У меня просто поехала крыша»: как новосибирца судили за призывы жечь военкоматы — он признался и рассказал о личном

— Его сильно изменила смерть отца, — заявила в суде его бывшая жена Елена Арсланова. — Вообще я считаю, что сейчас он немного не здоров. Психически.



Женщина охарактеризовала мужа, как человека «в целом хорошего», всегда готового прийти на помощь, но «вечно всем недовольного», в том числе российскими властями. Сам Арсланов подчеркивает, что после начала спецоперации он стал острее реагировать на события.



— Когда я узнал, что моя дочь, живущая в городе Киев, ночует в бомбоубежище, у меня просто, извините за выражение, поехала крыша. От всех событий у меня помутился рассудок, я пребывал в состоянии шока, — заявил пенсионер в суде.

