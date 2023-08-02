«У меня просто поехала крыша»: как новосибирца судили за призывы жечь военкоматы — он признался и рассказал о личном

Первый восточный окружной военный суд огласил приговор 67-летнему новосибирскому пенсионеру Тахиру Арсланову. Его признали виновным сразу по трём экстремистским статьям за комментарии во «ВКонтакте»: после объявления частичной мобилизации пенсионер призывал всех к мятежу. В суде Арсланов полностью признал вину и заявил, что на резкие высказывания его толкнула личная история и некоторые «помутнения рассудка». Подробности в репортаже из зала суда корреспондента НГС Павла Тиунова.
Тахир «Баклажанов» — пенсионер и экстремист
Рассматривать дело о пожилом «экстремисте» в Новосибирск приехала целая коллегия судей из 1-го Восточного окружного военного суда из Хабаровска. Тахир Арсланов в свои 67 лет активно пользуется соцсетями, интересуется политикой, часто не доволен действиями российских властей. В прошлом году, по мнению следствия, он дважды переступил «красную черту», где онлайн-критика действий правительства граничит с уголовным преступлением.
В 2022 году внимание силовиков привлекли два комментария в околополитических пабликах. Первый появился в апреле под постом о спецоперации на фоне фотографии с деревянными могильными крестами. Под публикацией появился комментарий некоего «Александра Баклажанова», который пожелал смерти лицам из первых эшелонов власти.
В сентябре тот же Александр Баклажанов отметился под постом о частичной мобилизации. Он призвал всех «жечь военкоматы» и «выходить на площадь». Силовикам не составило труда выяснить, что под псевдонимом в соцсети действовал новосибирский пенсионер Тахир Арсланов.
«У меня помутился рассудок»
В июле Тахиру Арсланову исполнилось 67 лет. Его жизненный путь не изобилует захватывающими событиями и по большей части представляет собой среднестатистическую биографию среднестатистического россиянина: после школы — армия, служил в Азербайджане, там познакомился с будущей женой, уехал с ней на Украину, родилась дочь. Брак распался через четыре года, Арсланов вернулся в Новосибирск. В Сибири женился во второй раз, родилась ещё одна дочь. В 2007 году снова развёлся. С тех пор, уверяет, жил один. Работал специалистом связи. В последнее время жил на одну пенсию.
— Его сильно изменила смерть отца, — заявила в суде его бывшая жена Елена Арсланова. — Вообще я считаю, что сейчас он немного не здоров. Психически.
Женщина охарактеризовала мужа, как человека «в целом хорошего», всегда готового прийти на помощь, но «вечно всем недовольного», в том числе российскими властями. Сам Арсланов подчеркивает, что после начала спецоперации он стал острее реагировать на события.
— Когда я узнал, что моя дочь, живущая в городе Киев, ночует в бомбоубежище, у меня просто, извините за выражение, поехала крыша. От всех событий у меня помутился рассудок, я пребывал в состоянии шока, — заявил пенсионер в суде.
Псеводним «Александр Баклажанов» — это хохма, уверяет Арсланов: его младшая дочь выбрала для соцсетей псевдоним «Ксения Помидорова», поэтому он стал «Баклажановым». Используя альтер-эго, пенсионер активно комментировал городские события, государственные дела и международную политику. Иногда в чрезмерно резкой форме.
Через три дня после комментария про военкоматы к Арсланову с обыском пришли силовики. По его словам, они забрали планшет, с которого он заходил в «ВК», жёсткие диски, телефон, одежду, личные вещи. Самого отвезли на 5-часовой допрос, на котором ему заявили, что он проходит по делу в качестве свидетеля.
— Провели экспертизу, скатали пальчики, взяли пробы бензина из гаража. Это потом я только понял, что меня проверяли на причастность к попытке поджога военкомата. В Новосибирске тогда как раз в это время какой-то «чудик» попытался поджечь Кировский военкомат, а тут я со своим комментарием, — рассказал Арсланов.
По словам пенсионера, его отпустили, поняв, что «сумасшедший дедушка не представляет опасности для государства». Впоследствии его дважды навещали сотрудники ФСБ, которые провели с ним «воспитательную работу» о том, что не стоит писать резкие комментарии в «непростое для страны время». Через четыре месяца к Арсланову снова пришли контрразведчики, но уже с обвинением по трём статьям Уголовного кодекса: за публичные призывы к осуществлению терактов (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), за призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). На время расследования Арсланова отпустили под подписку о невыезде.
Признал вину и раскаялся
В суде прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова заявила, что версия о том, что Арсланов писал экстремистские комментарии в состоянии шока, опровергают результаты психолого-психиатрической экспертизы.
Также в его планшете следователи нашли контент, оскорбляющий российские власти и президента РФ в частности. В результате гособвинитель потребовала отправить пенсионера в колонию общего режима на 6 лет.
В последнем слове Арсланов напомнил, что за 80 лет существования СССР, «конфликтов между республиками никогда не было», и «люди жили как братья».
— На фоне событий на Украине я испытывал к высшему и военному руководству страны неприязнь, но я не собирался жечь военкоматы и собирать партизанские отряды. Только писал злобные комментарии. Таких комментариев в сети тысячи и миллионы, но сотрудники ФСБ зацепились за мой из-за попытки поджога военкомата. Я признаю, что комментарии написал очень грубо, дерзко, в чем я искренне раскаиваюсь, сожалею о содеянном. Я никому не причинил горя и не сделал зла, — заявил пенсионер.
Суд приговорил 67-летнего Тахира Арсланова к 3 года колонии общего режима. Ему надели наручники прямо в зале суда. Пенсионер, казалось, опешил от стремительного развития событий и попросил «неделю отсрочки», чтобы решить, «кто будет смотреть за домом». Как он заявлял ранее, из мест лишения свободы он может «не вернуться».
В конце июля в Новосибирской области задержали реального поджигателя военкомата — житель Берска Евгений Б. на время следствия заключен в СИЗО.