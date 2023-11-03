Новосибирских бизнесменов заподозрили в мошенничестве — они строили школу в Омской области

В Омской области возбудило новое уголовное дело на чиновников регионального Минстроя из-за недостроенной школы в Исилькуле. Представителей подрядных организаций, зарегистрированных в Новосибирске, подозревают в мошенничестве.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Омской области, под подозрение также попали сотрудники «Омскоблстройзаказчика». Следователи считают, что они злоупотребляли полномочиями.
— Следственным управлением СК России по Омской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), задержаны генеральный директор
Подозреваемых допросили, следствие собирается избрать для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
ООО ИТЦ «Асукомплектсервис», по информации сайта RusProfile, зарегистрировано в Новосибирске. Компания работает с 2004 года. Учредитель — Денис Кильдебеков, генеральный директор — Игорь Белоглазов. В 2022 году выручка компании составила 21 миллион рублей, чистая прибыль — 453 тысячи рублей.
По версии СК, при строительстве школы было похищено из бюджета 58,5 миллиона рублей. В прокуратуре уточнили, что подрядные и субподрядные организации заключали договоры и перечислили указанную сумму за невыполненные работы на счета третьих лиц.
«СМУ №444» тоже зарегистрировано в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2022 году, учредитель и генеральный директор — Руслан Суязов. Чистая прибыль в 2022 году, по данным RusProfile, — 8 тысяч рублей, выручка — 0 рублей. Информации об участии компании в госзакупках нет.
Обозначенная выше сумма — это часть аванса, переведенного подрядчикам, а всего предоплата составила 381,5 миллиона. В областной прокуратуре уточнили, что весь аванс уже потрачен. При этом школа готова не более чем на 39%. В следкоме добавили, что стоимость строительства здания увеличили на 64%, поэтому пришлось дополнительно тратиться, к тому же были затянуты сроки сдачи здания.
На момент публикации в новосибирском офисе ИТЦ «АСУкомплектсервис» не смогли прокомментировать информацию о подозрениях представителя фирмы в мошенничестве. Телефона «СМУ № 444» нет в открытом доступе, НГС направил запрос в компанию, чтобы получить комментарий.
Ранее, 31 октября, стало известно, что на чиновников Минстроя завели другое уголовное дело о халатности из-за домов-долгостроев. По информации NGS55.RU, речь идет о долгостроях ЖСК «Центральный-1» на улице Масленникова и ЖСК «Центральный-2» на улице Герцена, а также ЖСК «Дом на Тарской», которое возводило элитный жилой комплекс «Золотые купола». В Следкоме отметили, что пострадали 457 человек.
Напомним, в 2022 году чиновники областного Минстроя стали фигурантами уголовного дела за срыв сроков строительства четырех детских садов по нацпроектам.
Весной в Новосибирске суд вынес приговор гендиректору компании «Агросервис» Сергею Григорьеву. За особо крупное мошенничество на сумму 21 миллион рублей застройщика приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Его освободили в зале суда.