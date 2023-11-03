Новосибирских бизнесменов заподозрили в мошенничестве — они строили школу в Омской области

Подозреваемых допросили, следствие собирается избрать для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

ООО ИТЦ «Асукомплектсервис», по информации сайта RusProfile, зарегистрировано в Новосибирске. Компания работает с 2004 года. Учредитель — Денис Кильдебеков, генеральный директор — Игорь Белоглазов. В 2022 году выручка компании составила 21 миллион рублей, чистая прибыль — 453 тысячи рублей.



По версии СК, при строительстве школы было похищено из бюджета 58,5 миллиона рублей. В прокуратуре уточнили, что подрядные и субподрядные организации заключали договоры и перечислили указанную сумму за невыполненные работы на счета третьих лиц.