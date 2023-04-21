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Застройщику огласили приговор за мошенничество на 21 миллион — его признали виновным и освободили в зале суда

Руководителя компании «Агросервис» Сергея Григорьева обвиняли в особо крупном мошенничестве

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Сергею Григорьеву грозило до 10 лет за решеткой

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Центральный районный суд Новосибирска вчера, 20 апреля 2023 года вынес приговор гендиректору компании «Агросервис» Сергею Григорьеву. Информация об этом появилась в карточке дела на сайте суда. За особо крупное мошенничество на сумму 21 миллион рублей застройщика приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.

— Руководитель ООО ПФК «Агросервис» в 2018 году при выполнении капитального ремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома в Железнодорожном районе похитил свыше 14 миллионов рублей бюджетных средств под предлогом выполнения работ, которые не выполнялись. Также с 2019 по 2020 год руководство стройфирмы завысило данные о стоимости в актах выполненных работ по строительству здания детсада-яслей в Кировском районе. Нанесенный ущерб составил свыше 7,5 миллиона рублей, — раскрыли обстоятельства дела в 2022 году в УФСБ по Новосибирской области.

По данным источника НГС, Григорьев погасил ущерб от своей аферы. Его признали виновным по обоим эпизодам и освободили в зале заседаний. До вступления в законную силу он будет находиться под подпиской о невыезде.

ООО Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» зарегистрирована 24 августа 1992 года, уставный капитал составляет 40 миллионов рублей. Баланс на конец 2020 года составил 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 219,7 миллиона рублей.

Ранее суд не стал арестовывать владельца группы компаний «Дискус» Алексея Джулая, несмотря на то что этого хотело следствие. Вместо этого бизнесмену запретили общаться с потерпевшими, свидетелями и вторым обвиняемым.

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