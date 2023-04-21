Застройщику огласили приговор за мошенничество на 21 миллион — его признали виновным и освободили в зале суда

— Руководитель ООО ПФК «Агросервис» в 2018 году при выполнении капитального ремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома в Железнодорожном районе похитил свыше 14 миллионов рублей бюджетных средств под предлогом выполнения работ, которые не выполнялись. Также с 2019 по 2020 год руководство стройфирмы завысило данные о стоимости в актах выполненных работ по строительству здания детсада-яслей в Кировском районе. Нанесенный ущерб составил свыше 7,5 миллиона рублей, — раскрыли обстоятельства дела в 2022 году в УФСБ по Новосибирской области.