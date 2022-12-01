Застройщика комплекса «Сибиряк» в Речкуновке обвинили в обмане дольщиков — теперь директор под арестом

Директору ООО «Интерком» предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Постановлением суда Центрального района Новосибирска бизнесмена отправили под домашний арест. По данным источника НГС в правоохранительной системе, фигурант уголовного дела — Олег Олейников.
— По версии следствия, директор похитил денежные средства участников долевого строительства многоквартирного жилого дома в Речкуновской зоне отдыха города Бердска: территория МК «Сибиряк», — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
В надзорном ведомстве затруднились назвать количество пострадавших от действий директора, а также размер ущерба.
— Эти данные в настоящее время устанавливаются, — пояснили в прокуратуре региона.
ООО «Интерком» было создано 1 сентября 2016 года, однако через четыре года обанкротилось. Конкурсным производством занимается конкурсный управляющий Виктор Кугышев. НГС не удалось до него дозвониться.
Согласно информации «Контур.Фокуса», на конец 2018 года баланс «Интеркома» составлял 570,7 миллиона рублей, выручка — 36,6 миллиона, при этом по итогам года компания показала убыток в 94 тысячи рублей. Сейчас Олег Олейников не учредитель, 100% активов принадлежат Галине Олейниковой.
Инвесторы дома № 11 в Речкуновской зоне отдыха на территории МК «Сибиряк» получили статус обманутых дольщиков достаточно давно. По данным издания «Курьер.Среда Бердск», правительство Новосибирской области ходатайствовало о применении к объекту механизма ППК «Фонд» для его достройки 29 июня 2021 года.
В начале ноября сообщалось, что в Новосибирске планируют закончить старейший долгострой на улице Ивлева, 160 с помощью инвестиционного проекта. После сдачи дома квартиры получат 97 дольщиков. Работы на объекте не могли завершить около 30 лет.