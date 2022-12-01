Застройщика комплекса «Сибиряк» в Речкуновке обвинили в обмане дольщиков — теперь директор под арестом

В начале ноября сообщалось, что в Новосибирске планируют закончить старейший долгострой на улице Ивлева, 160 с помощью инвестиционного проекта. После сдачи дома квартиры получат 97 дольщиков. Работы на объекте не могли завершить около 30 лет.

