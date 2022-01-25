Раненые пытались убежать, но он возвращался и добивал. Зачем влюбленные подростки вырезали всю семью

Он подошел к спящему отчиму девушки и начал бить его ножом. Мужчина внезапно проснулся и дал отпор, разбудив всех в комнате. В ходе борьбы мать попыталась спрятаться за шкафом, но, расправившись с главой семейства, парень вернулся за ней и начал бить ножом ее. Потом он перерезал горло проснувшейся младшей дочери. Убить сразу же никого не удавалось, раненые пытались убежать из дома, но он возвращался к каждому и добивал.

Всё это время старшая дочь пряталась с младшим братом за столом. Парень подошел к ней и сказал, чтобы она бежала к соседям и рассказала про неизвестного нападавшего.

Позже даже следователи окажутся в шоке от количества крови на стенах и полу. Они насчитают более 20 ножевых ударов на мужчине и не менее пяти — на матери и маленькой девочке. Именно кровавой бойней объясняется то, что тела были обнаружены не в кровати, а на полу в комнатах.

После убийства парень сбежал, бросил нож, сжег в печи носки и постирал одежду, а старшая дочь схватила младшего брата и побежала к соседям за помощью. Еще в то время, как они были вне подозрений, пара вновь решила встретиться.

Путь в колонию

Утром в понедельник полиция начала распускать по домам не спавших почти три дня патрульных и криминалистов. В группе УМВД даже появилась благодарность от начальника за то, что они раскрыли это непростое дело. Следователи же продолжают собирать доказательства. Парню и девушке, которые сейчас сидят в изоляторе, за убийство с отягчающими обстоятельствами могло бы грозить от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Но для несовершеннолетних есть свои особенности — за особо тяжкие преступления их не могут осудить больше чем на 10 лет.

Мы следим за развитием событий.