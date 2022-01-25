Раненые пытались убежать, но он возвращался и добивал. Зачем влюбленные подростки вырезали всю семью

В эти выходные жителям села Юрьевка Омской области и сотням полицейских было не до сна. Субботней ночью двое детей прибежали к соседям и рассказали, что у них дома резня. Трое человек бросились в дом, но обнаружили лишь трупы — тела мужчины, женщины и ребенка. На месте преступления работают журналисты NGS55.RU.
Всех под ружье
В этот же день по тревоге подняли весь райотдел. И не только его. Из Омска на место выехали криминалисты, оперативники угрозыска, эксперты, кинологи, инспекторы ПДН. Количество сотрудников одного только УМВД насчитывало около сотни. Также на место поехала прокуратура, следователи СУ СКР отправили первый отдел по расследованию особо важных дел.
О шокирующем убийстве узнала вся страна. Спустя несколько часов в дело вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Из Москвы в Омск направили федеральных криминалистов и следователей. Им поставили задачу в кратчайшие сроки найти подозреваемых в этом преступлении. Утром в воскресенье они уже работали на месте.
На поиски убийцы собирали даже местных жителей, сотрудников администрации. Опросили каждого жителя (а это около тысячи человек) и даже взяли у всех образцы ДНК.
Единственной на тот момент зацепкой оказалось довольно подробное описание убийцы от дочери-подростка погибшей. Морщинистый (это она особенно подчеркивала) запитый мужчина. То ли с бородой, то ли с черной маской на подбородке. Он якобы ночью начал долбить в окна, мать с отцом открыли дверь, а он ворвался и начал их резать. Лишь чудом ей с малолетним братом удалось сбежать.
Эксперты сразу составили фоторобот подозреваемого и направили всем патрулям. Его начали пробивать по базам судимых, искать в соседних деревнях. Выдвигалась даже версия, что он мог быть перебежчиком из-за границы. Однако всё было тщетно. Преступник растворился, будто призрак.
У страха много версий
Семья образовалась около восьми лет назад, когда мать со своими тремя детьми переехала жить к гражданскому мужу и его сыну в Юрьевку. Дети сразу породнились, конфликтов не возникало. Получилась дружная большая семья. Отец работал на ферме, а также держал хозяйство. Его сын учился в Омске, в колледже. А старшая дочь женщины — школьница. У нее были средние оценки, но в гуманитарных науках она достигала успехов. Активничала на местных мероприятиях, занималась самодеятельностью, участвовала в чемпионатах по истории, олимпиадах по ПДД и прочих конкурсах. У нее было много подруг. Средняя девочка была инвалидом и имела много проблем со здоровьем. В соцсетях, кстати, до сих пор сохранились снимки дочерей, как они дурачатся и делают селфи с разными фильтрами и масками.
Младший сын только готовился к поступлению в школу.
И жители Юрьевки просто не могли поверить, что к убийству мог быть причастен кто-то из местных. У семьи не было врагов. Поэтому люди были страшно напуганы.
К воскресенью, 23 января, после первого неудачного дня поисков убийцы, жители села начали распространять в Сети всё более жуткие версии произошедшего. То они писали, что убийцей был пришедший из Казахстана человек, то подозревали коллегу зарезанного мужчины, который якобы хотел скрыть экономическое преступление. Кто-то даже выложил чужую фотографию и сказал, что ищут именно этого человека. Правда, полиция и СУ СКР опровергали эти заявления.
Ситуацию осложняло и то, что Юрьевка находится в пограничной зоне. На трассах стоят сотрудники ПУ ФСБ. Въехать или выехать из нее без разрешения не получится, а пешком от ближайшего населенного пункта зимой пройти сложно. Особенно незамеченным. Поэтому исчезновение преступника просто не укладывалось в голове.
Переломный момент
Внезапно во второй половине воскресенья,
Бойфренда девушки задержали в той же Юрьевке — он был дома и даже никуда не пытался скрыться, думая, что на него подозрения не падут. Девушку же с братом к этому моменту увезли в другой поселок — к родственникам. За ней выехала отдельная группа. Ночь с воскресенья на понедельник возлюбленные провели уже в изоляторе временного содержания. Через некоторое время, как сообщили в региональном СУ СКР, парочка начала сознаваться. Парень отвел следователей к месту, куда выкинул заточенный штык-нож и окровавленную одежду.
Версия о продуманном плане
После получения признаний на допросах, а также сотен показаний мозаика начала складываться у следователей и полицейских в четкую картину.
Основным подозреваемым стал парень — возлюбленный девочки-подростка. Он, в отличие от нее, кстати, учился далеко неважно, но школу посещал регулярно и занятия не пропускал. Играл в волейбол, даже принимал участие в соревнованиях районного масштаба, а летом подрабатывал на ферме. С трудом окончив девять классов, он поступил в техникум (сначала в омский, а позже перевелся в павлоградский) на кондитера. В СУ СКР особенно отмечают, что он не был судим, однако какое-то темное пятно в его биографии было. Местные вспоминают, что парень стоял некоторое время на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за поджога дома. Но в любом случае все, кто его знал, описывали его как спокойного и уравновешенного человека.
Девушка с парнем были знакомы относительно давно — около пяти лет (деревня небольшая, а они жили неподалеку). До этого он был знаком с ее старшим братом, поскольку отец был местным. Спустя некоторое время знакомства подозреваемые начали встречаться как пара. Мать же то ли из-за разницы в возрасте, то ли еще по каким-то причинам была против этих отношений. По версии следствия, с подачи молодого человека у возлюбленных возник план убийства. И они даже распределили в нем роли.
У местных жителей появился на руках протокол допроса парня оперуполномоченным, когда он уже сознался в произошедшем. И от его рассказа становится еще страшнее. По его словам, на убийство довольно долго его подталкивала девушка. Когда мать запретила им встречаться (они продолжали это делать по ночам вне дома), то дочь долгое время подговаривала его на убийство. Рассчитывала смертельную дозу снотворного для отчима, матери и сестры, мотивируя тем, что последняя также мешала бы ей жить. Причем отговаривать парень ее не пытался и, даже наоборот, поддержал. В планах было потом выкинуть тела в заброшенном здании. Окончательный план, судя по протоколу допроса, родился в пятницу,
Он подошел к спящему отчиму девушки и начал бить его ножом. Мужчина внезапно проснулся и дал отпор, разбудив всех в комнате. В ходе борьбы мать попыталась спрятаться за шкафом, но, расправившись с главой семейства, парень вернулся за ней и начал бить ножом ее. Потом он перерезал горло проснувшейся младшей дочери. Убить сразу же никого не удавалось, раненые пытались убежать из дома, но он возвращался к каждому и добивал.
Всё это время старшая дочь пряталась с младшим братом за столом. Парень подошел к ней и сказал, чтобы она бежала к соседям и рассказала про неизвестного нападавшего.
Позже даже следователи окажутся в шоке от количества крови на стенах и полу. Они насчитают более 20 ножевых ударов на мужчине и не менее пяти — на матери и маленькой девочке. Именно кровавой бойней объясняется то, что тела были обнаружены не в кровати, а на полу в комнатах.
После убийства парень сбежал, бросил нож, сжег в печи носки и постирал одежду, а старшая дочь схватила младшего брата и побежала к соседям за помощью. Еще в то время, как они были вне подозрений, пара вновь решила встретиться.
Путь в колонию
Утром в понедельник полиция начала распускать по домам не спавших почти три дня патрульных и криминалистов. В группе УМВД даже появилась благодарность от начальника за то, что они раскрыли это непростое дело. Следователи же продолжают собирать доказательства. Парню и девушке, которые сейчас сидят в изоляторе, за убийство с отягчающими обстоятельствами могло бы грозить от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Но для несовершеннолетних есть свои особенности — за особо тяжкие преступления их не могут осудить больше чем на 10 лет.
Мы следим за развитием событий.