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Новосибирцы попали в список Forbes по дивидендам

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Бизнес Выпускник НГУ и частный инвестор: новосибирцы попали в список богатейших россиян по полученным дивидендам

Выпускник НГУ и частный инвестор: новосибирцы попали в список богатейших россиян по полученным дивидендам

В списке оказались 50 российских бизнесменов

1 952
11 комментариев
Forbes составил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год. В списке оказались выпускники Новосибирского государственного университета.

Рейтинг состоит из 50 россиян. Так, пятую строчку списка занял выпускник НГУ Виктор Харитонин — основатель ПАО «Фармстандарт»: по данным Forbes, его дивидендный доход за прошлый год составлял 77,6 миллиарда рублей. Доход принес холдинг «Огмент Инвестментс».

Виктор Харитонин родился в 1972 году в Казахстане, он окончил НГУ в 1994 году. Как сообщает издание, бизнесмен имеет доли в нескольких компаниях, которые выпускают препараты под брендами «Арбидол», «Компливит» и другие. В нем также заявляют о 70% доли МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед» на начало 2022 года — организация владеет большей частью фармактивов.

По данным «Контур.Фокуса», МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед» образовали в Калининграде в 2020 году. На март 2023 года, по данным ГМЦ Росстата, учредителем компании числилась организация «Хиолот Холдингз Лимитед». МКООО выступает соучредителем нескольких юрлиц, в том числе ООО «Мединвестгрупп», «Кама», «Лес Инвест Холдинг» и других. На конец 2023 года выручка организации составляла 111 миллиардов рублей, чистая прибыль — 104, 9 миллиарда.

Еще одним сибиряком в рейтинге оказался частный инвестор Егор Кульков — издание называет его партнером Харитонина. Кульков занимает 11 строчку списка, его дивидендный доход за прошлый год оценивается в 33,3 миллиарда рублей, его источник, как и у предыдущего бизнесмена — «Огмент Инвестментс».

Егор Кульков родился в 1971 году в Новосибирске, по данным Forbes, он имеет доли в британском медицинском стартапе и отечественных фармпроизводителях. На начало 2022 года ему могли принадлежать 30% МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед».

Кроме Егора Кулькова, в рейтинге числится его 85-летний отец Николай — он находится на 18 строчке рейтинга с дивидендным доходом в 21 миллиард рублей. Источником дохода выступает группа ЦФТ (Центр Финансовых Технологий) — бизнесмен, по данным издания, является ее совладельцем. В ЦФТ входит разработчик программного обеспечения для банков ЦФТ и платежная система «Золотая корона».

В мае стало известно, что дети Виктора Харитонина вошли в список Forbes как богатейшие наследники России. В списке из 20 детей различных бизнесменов они заняли 13-е место

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Forbes Дивиденды Рейтинг Новосибирск Бизнес
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Комментарии
11
5050
28 июня 2024, 12:49
Вся страна на колесах.Раз так долго сидит несменяемый.
Такси ст Максим
28 июня 2024, 12:51
а почему фирма в Калининграде, а не в Новосибирске?
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