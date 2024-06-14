Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой. Рассказываем, сколько она должна государству

Внимание к Настюшке «Опасность» Ивлеевой оказалось приковано после скандальной вечеринки Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные БИР-Аналитик.

По данным портала, решение о приостановке операций по счетам ИП блогерши было принято еще 4 июня. Ивлеева должна государству более 11,3 миллиона рублей .

Сейчас она является одним из учредителей ООО «Коленки пчелы», производящее пищевые продукты. Напомним, под брендом Анастасии выпускаются чипсы и энергетики под названием «Изи пизи» и «Чича Бум». По данным «Контур.Фокус», выручка компании на конец 2023 года составила 2,8 миллиарда рублей с чистой прибылью в 26,9 миллиона.

Также блогерша запускала марафоны с циклом спортивных тренировок и открыла фирму «Ивлеева Продакшн» для съемок видео, но позднее передала компанию своей подруге Анне Самаковой. Подробнее о бизнесах Ивлеевой мы писали в отдельном материале.

Анастасия давно хотела сделать свое заведение в Москве. На прошлой неделе состоялось открытие азиатского бара Nudles. Реклама ресторана возмутила активистов движения «Сорок сороков», которые потребовали привлечь девушку к административной ответственности за неоднозначный слоган «Suck it», что переводится как «Соси это».