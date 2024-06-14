НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

с-в.

 747мм 36%
Подробнее
8 Пробки
USD 88,21
EUR 94,83
Реклама

СРОЧНО

Coca-Cola хочет вернуться в Россию

Что происходит с курсом валюты
Лето с пользой
«ВИС» остановила стройку моста
Как не пропустить отпуск
Красотки открыли пляжный сезон
Миллионы на помидорах
Лётчик-испытатель — о работе
Как изменят «Сосновый бор»
Подросток угрожает оружием
НГС в Telegram
Бизнес Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой. Рассказываем, сколько она должна государству

Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой. Рассказываем, сколько она должна государству

После открытия собственного ресторана на звезду снова обратили внимание активисты

1 461
17 комментариев
Внимание к Настюшке «Опасность» Ивлеевой оказалось приковано после скандальной вечеринки

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные БИР-Аналитик.

По данным портала, решение о приостановке операций по счетам ИП блогерши было принято еще 4 июня. Ивлеева должна государству более 11,3 миллиона рублей.

Сейчас она является одним из учредителей ООО «Коленки пчелы», производящее пищевые продукты. Напомним, под брендом Анастасии выпускаются чипсы и энергетики под названием «Изи пизи» и «Чича Бум». По данным «Контур.Фокус», выручка компании на конец 2023 года составила 2,8 миллиарда рублей с чистой прибылью в 26,9 миллиона.

Также блогерша запускала марафоны с циклом спортивных тренировок и открыла фирму «Ивлеева Продакшн» для съемок видео, но позднее передала компанию своей подруге Анне Самаковой. Подробнее о бизнесах Ивлеевой мы писали в отдельном материале.

Анастасия давно хотела сделать свое заведение в Москве. На прошлой неделе состоялось открытие азиатского бара Nudles. Реклама ресторана возмутила активистов движения «Сорок сороков», которые потребовали привлечь девушку к административной ответственности за неоднозначный слоган «Suck it», что переводится как «Соси это».

Напомним, к Ивлеевой привлечено повышенное внимание после скандальной «голой вечеринки». Больше об этом читайте в интервью звезды.

ПО ТЕМЕ
Настя Ивлеева Заблокировали счет ФНС Налоги Долги
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мы тоже люди»: сотрудница пункта выдачи — о штрафах за отзывы, неадекватных клиентах и рейтингах
Анонимное мнение
Мнение
Так не сиди, тут не ходи, свечку не держи: сибирячка — об активных бабушках, которые убивают желание ходить в церковь
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы
Зоя Неджефова
Мнение
Угрюмые люди, недоступные девушки и плохие авто: 27-летний китаец честно рассказал о впечатлениях от России
Джексон
предприниматель из Гонконга
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

DEMI,  42

Маргарита,  24

Милана,  21

Дмитрий,  46

Жанна,  52

Павел,  50

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление