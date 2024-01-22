Корм для рыб или еда будущего? Пробуем закуски из насекомых, которыми хотят накормить россиян

В конце декабря 2023 года российским потребителям впервые стала доступна пища из насекомых отечественного производства. «Фонтанка» одной из первых попробовала продукцию сверчковой фермы из Ставрополя и предложила продегустировать новинку эксперту, для кого белок с усиками и лапками является привычным рационом.
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко на прошлой неделе выступила против развития в России производства продуктов из насекомых. «Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить», — сказала она (цитата по РИА Новости). Высказывание чиновника совпало с выходом на рынок первых отечественных продуктов питания, сделанных из сверчков. За несколько месяцев до этого правительство РФ признало разведение мухи черная львинка особым видом сельскохозяйственной деятельности, а Роспотребнадзор поддержал идею маркировать сделанную из насекомых пищу.
«Фонтанка» разобралась, как видят будущее альтернативного белка власти и бизнес, и попробовала себя в роли потребителя.
Кто кормит россиян сверчками?
Еда из сверчков засветилась в социальных сетях после нескольких сельскохозяйственных выставок в конце 2023 года, где посетителям предлагали продегустировать «альтернативный белок» от ставропольского предприятия «Росэнерджи». Для широкого потребителя продукция стала доступна перед самым Новым годом. Ее можно заказать на Ozon со сроком доставки
В качестве отправителя указана ИП Татьяна Стокоз, на самой упаковке в качестве изготовителя значится ООО «Перспектива», зарегистрированное в Ставрополе на улице Розы Люксембург. На него же зарегистрированы декларации соответствия (документ, в котором изготовитель удостоверяет, что его продукция соответствует установленным требованиям). Это юрлицо создано еще в
По словам Антона Стокоза, «Росэнерджи» использует обычных домовых сверчков. Они живут в специальных боксах, где поддерживаются необходимые условия. Жизненный цикл насекомых —
Почему так дорого?
В ассортименте «Росэнерджи» сейчас пять видов продукции: снек из сверчка, печенье с добавлением сверчковой муки (два вида), лапша быстрого приготовления (два вида), каша быстрого приготовления с добавлением сверчковой муки (три вида), воздушный кондитерский рис. Одну упаковку заказать не получится — все товары доступны в наборах.
Продукцию нельзя назвать бюджетной. Например, две
Если оценивать по соотношению цены и энергетической ценности, то пока альтернативный белок в предложенных «Росэнерджи» продуктах проигрывает обычному. К примеру, в
На своем сайте «Росэнерджи» позиционирует еду из сверчков как продукт для спортсменов, а также тех, кто стремится сбросить вес и следит за здоровьем. На вопрос, зачем есть насекомых, компания отвечает, что, по сравнению с привычными аналогами, там больше белка и различных минералов и аминокислот. Например, в
Также компания указывает на то, что рацион самих сверчков отнюдь не дешев. Он состоит из пророщенной пшеницы, свежих овощей (кабачка, тыквы, моркови) и экструдированного корма (зерновые, поменявшие свойства после механического и баротермического воздействия. — Прим. ред.) по собственному рецепту.
Тест-драйв
Редакция «Фонтанки» решила испытать продовольственную инновацию на себе и заказала по одному набору каждого вида продукции. Лапша быстрого приготовления в целом показалась обычным продуктом такого класса, разве что после заваривания в кипятке остается более плотной и жесткой, чем, к примеру, тот же «Доширак». Курицей, вкус которой обещает этикетка, особенно не пахнет, а вот специями вполне. Печенье тоже мало отличается от обычного курабье.
Каша возлагавшихся на нее надежд, увы, не оправдала. Состав обещал рис, гречку, пшеницу, кукурузу, перловку, сухое молоко, изюм, какао, сахарную пудру и сверчковую муку. В итоге после заваривания получилась масса примерно консистенции теста, во вкусе преобладала именно гречка, шоколад улавливался весьма отдаленно, но сладкой эту субстанцию назвать сложно. В целом новый вкус оказался слишком уж непривычным.
На «десерт» мы оставили самих сверчков. В маленькой баночке отчетливо просматриваются тела насекомых, правда, лапки и усики где-то потерялись и, видимо, перемешались со щедро рассыпанными специями. Первое, что чувствуется, — это именно вкус специй с солью. При разжевывании сверчок кажется пустым внутри — ощущение, как будто ешь неочищенную креветку, но самой креветки внутри нет, один хитин, или плавник от корюшки — рыбный привкус явно присутствует. Вердикт — под пиво пойдет, но поверить, что этим можно наесться, сложно.
Наконец, мы предложили снек от «Росэнерджи» эублефару Гриффиндору, в привычный рацион которого входят как раз замороженные сверчки. От жаренного со специями и чесноком насекомого ящерица отказалась. Зато свой корм — размороженного сверчка с лапками и усиками — съела с удовольствием.
По словам Антона Стокоза, за три недели продаж «Росэнерджи» поступило больше
Как видят будущее альтернативного белка власти и бизнес
Пока «Росэнерджи» — единственный игрок, который производит из сверчков еду для людей. Но есть несколько производств, которые делают корма для животных из насекомых.
Например, компания «Биогенезис» производит сушеных личинок черной львинки, которыми можно кормить рыб, птиц, рептилий и грызунов. «На заводах компании «Биогенезис» ежедневно трудится более
«Экобелок» производит сушеных личинок черной львинки как корм для птиц, а также делает из этих насекомых мыло и удобрения. Компания в 2022 году получила выручку
Компания «ОНТО» производит сушеных домовых сверчков, предназначенных для питания енотов, крупных птиц, пауков, ежей, рептилий, грызунов, скорпионов, крупных рыб и некоторых млекопитающих. Цена
Как можно заметить, в основном сырьем для корма из насекомых служит черная львинка, разведение которой правительство РФ недавно внесло в список видов сельскохозяйственной деятельности.
Разведения сверчков пока в этом списке нет. Однако «Росэнерджи» планирует привлечь в проект порядка
Запустить производство высокобелковой муки и кормов из домашних сверчков планирует и новосибирская компания «Энтопротеин». «Насекомые обладают гораздо большей продуктивностью, чем классическое животноводство, они имеют минимальное антропогенное воздействие», — комментировал в августе 2023 года директор компании Евгений Демидов. Правда, кого именно он намерен кормить продукцией из сверчков, предприниматель не уточнял.
Власти РФ к еде из насекомых для людей относятся скептически. «Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы», — комментировала Виктория Абрамченко. В нашей стране «питание будущего» будет состоять из бобовых и зерновых, уверена она.
К слову, в Европе один из самых известных экспериментов с альтернативным белком — опыт компании Fazer, которая еще в 2017 году начала выпускать в Финляндии хлеб с добавлением муки сверчков, также кузнечиков добавляли в шоколад. Продукция вызвала ажиотаж, однако спустя несколько лет популярность еды из насекомых сошла на нет из-за ее сомнительного вкуса и дороговизны.
На упаковках продуктов, произведенных с использованием насекомых, может появиться специальная маркировка. Предложение о дополнительном информировании потребителей поддержал Роспотребнадзор в конце декабря.
Поправки о внесении изменений в технические регламенты планируют внести после завершения процедур, подтверждающих безопасность нового вида продукции, и ее госрегистрации.
Несмотря на отсутствие официальных требований к продукции из сверчков, эта пища безопасна, говорит Антон Стокоз, что подтверждают декларации соответствия. К тому же не то чтобы мы совсем не ели насекомых до этого. В состав многих продуктов давно входит пищевая добавка
В скором времени еда из сверчков появится на полках в магазинах, рассчитывает основатель «Росэнерджи». Переговоры с крупными сетями здорового питания находятся на завершающей стадии, отмечает предприниматель. Крупнейшие продовольственные ретейлеры затруднились оценить перспективу появления сверчков на своих полках. В «Ленте» сообщили, что изучают новые продукты и формируют ассортимент, исходя из потребностей, но представители ставропольской компании с предложением к закупщикам не выходили. В «Магните» и Х5 Retail Group не ответили на запрос на момент публикации.