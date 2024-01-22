Корм для рыб или еда будущего? Пробуем закуски из насекомых, которыми хотят накормить россиян

Продукцию нельзя назвать бюджетной. Например, две 20-граммовые баночки снеков из сверчка стоят 556 рублей , набор из шести упаковок лапши быстрого приготовления 50 граммов каждая — 1054 рубля , четыре пачки печенья по 150 граммов каждая — 1042 рубля , шесть баночек с кашей по 35 граммов каждая — 964 рубля .



Если оценивать по соотношению цены и энергетической ценности, то пока альтернативный белок в предложенных «Росэнерджи» продуктах проигрывает обычному. К примеру, в 100 граммах лапши из сверчковой муки, которые обойдутся в 350 рублей , 386 ккал . В 100 граммах классического «Доширака» 289 ккал , но цена совсем иная — 69 рублей за 90 граммов на том же Ozon, в пересчете на 100 граммов — около 77 рублей. Самих сверчков мы решили сравнить с другим снеком — жареным арахисом. Тут цена тоже не в пользу альтернативной пищи. В 100 граммах нового продукта, которые обойдутся в 1442 рубля , — 420 ккал . В 100 граммах арахиса, которые стоят 47,2 рубля , — 569 ккал .

