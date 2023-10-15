Почти 100 миллиардов — это вам не шутки. Измерили финансовую дыру «Роснано» после отъезда Чубайса

Тренд подхватили аналитики и предупредили инвесторов, что судьба их вкладов — в руках государства: «В обращении находятся пять облигаций «Роснано» на общую сумму около 37 млрд руб., но лишь один выпуск номиналом 13,4 млрд руб. имеет государственную гарантию».

Что говорят в правительстве

Финансовую ситуацию в «Роснано» окрестил «большой дырой» президент России Владимир Путин в сентябре этого года, когда во время Восточного экономического форума речь зашла об экс-руководителе «Роснано» Анатолии Чубайсе, «который сбежал и прячется». Российский лидер связал действия Чубайса с его возможными опасениями уголовного преследования. «Там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», — сказал Путин на ВЭФ.