Из Новосибирска уходит питерская сеть ресторанов с пельменями со всего мира
Владельцы новосибирских заведений сети «Пельмения» закрывают все заведения
Владельцы новосибирских ресторанов сети «Пельмения» объявили о прекращении деятельности сети. В городе успели открыться три заведения под этим названием.
Сеть монокухни «Пельмения» основана в Санкт-Петербурге, где сегодня расположено восемь ее кафе. Меню состоит практически полностью из самых разных вариаций «пельменей» — то есть кусочков теста с начинкой, сваренных в воде или на пару. Их в сети готовят по рецептам разных народов мира. В Новосибирске концепцию развивала компания «Ресторация», которая успела открыть три заведения — в бизнес-центре «Новая высота» на Фрунзе и в торговых центрах «Аура» и «Сан Сити».
Точка в «Ауре» прекратила работать еще в понедельник — 13 июня. В официальной группе в соцсети «ВКонтакте» сейчас вывешено официальное обращение администрации сети, где названы даты закрытия оставшихся двух заведений. Ресторан в «Сан Сити» прекратит работу 19 июня, в бизнес-центре «Новая высота» — 26 июня.
— Всё это время мы работали ради довольных гостей. Надеемся, что мы немного скрасили Вашу жизнь и сделали ее вкуснее, — говорится в обращении.
Представители сети от комментариев воздержались.
По данным «Контур.Фокуса», единственный учредитель «Ресторации» — новосибирский предприниматель Дмитрий Пахомов. Судя по финансовым результатам, еще в прошлом году предприятие было относительно успешным. При годовой выручке в 16 миллионов рублей оно получило чистую прибыль в размере 429 тысяч рублей.
«Пельмения» — не единственная небольшая сеть ресторанов, которая прекратила работу недавно. В мае закрылись последние две точки проекта «Рестораны Большого Города», который возник на базе заведений сети «Своя компания» из Екатеринбурга.
На этой неделе должны возобновить работу под новым названием «Вкусно и точка» закусочные, оставшиеся от сети «Макдоналдс». Сама американская компания окончательно ушла с российского рынка на прошлой неделе, когда заведения сети закрылись и с них исчезли привычные вывески.