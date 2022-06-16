Из Новосибирска уходит питерская сеть ресторанов с пельменями со всего мира

Владельцы новосибирских ресторанов сети «Пельмения» объявили о прекращении деятельности сети. В городе успели открыться три заведения под этим названием.



Сеть монокухни «Пельмения» основана в Санкт-Петербурге, где сегодня расположено восемь ее кафе. Меню состоит практически полностью из самых разных вариаций «пельменей» — то есть кусочков теста с начинкой, сваренных в воде или на пару. Их в сети готовят по рецептам разных народов мира. В Новосибирске концепцию развивала компания «Ресторация», которая успела открыть три заведения — в бизнес-центре «Новая высота» на Фрунзе и в торговых центрах «Аура» и «Сан Сити».