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Штормовое предупреждение: на новосибирских трассах возможно ухудшение видимости

Водителей просят быть осторожными

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В Новосибирской области возможны метели. На дорогах ожидается плохая видимость

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Новосибирских водителей предупредили об опасностях на трассах из-за сильного ветра и гололеда на выходных 25 и 26 ноября. Ухудшение погоды также прогнозируют в соседних областях.

О штормовом предупреждении пишет сайт «Сибуправтодора»:

— По Новосибирской области днем 25 ноября ожидается перепад температурного режима от -1 до +1 градуса, порывы ветра до 16 м/с, ухудшение видимости, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, 26 ноября в дневные часы порывы ветра до 13 м/с, ухудшение видимости, снег, местами мокрый снег, возможны гололедные явления.

Ухудшение погоды обещают и в ближайших регионах. В Кемеровской области в субботу установятся температуры около -2…+3 градусов. Там также возможны снег, метель и гололедные явления.

В Омской области в воскресенье ожидаются перепады температур от -3 до +2 градусов. В ночь на 26 ноября в регионе могут пойти мокрый снег и замерзающий дождь. В свою очередь, температура в Томской области в субботу достигнет -4…+1 градусов, а в воскресенье может похолодать до -14. Ветер ускорится до 14 м/с.

— Просим автомобилистов быть предельно осторожными на трассах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим! — Пишет «Сибуправтодор».

Дорожные службы перевели на усиленный режим работы.

Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Новосибирской области конце ноября. Посмотреть прогноз можно здесь.

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