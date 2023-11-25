Штормовое предупреждение: на новосибирских трассах возможно ухудшение видимости

Новосибирских водителей предупредили об опасностях на трассах из-за сильного ветра и гололеда на выходных 25 и 26 ноября. Ухудшение погоды также прогнозируют в соседних областях.
О штормовом предупреждении пишет сайт «Сибуправтодора»:
— По Новосибирской области днем 25 ноября ожидается перепад температурного режима от -1 до +1 градуса, порывы ветра до 16 м/с, ухудшение видимости, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, 26 ноября в дневные часы порывы ветра до 13 м/с, ухудшение видимости, снег, местами мокрый снег, возможны гололедные явления.
Ухудшение погоды обещают и в ближайших регионах. В Кемеровской области в субботу установятся температуры около -2…+3 градусов. Там также возможны снег, метель и гололедные явления.
В Омской области в воскресенье ожидаются перепады температур от -3 до +2 градусов. В ночь на 26 ноября в регионе могут пойти мокрый снег и замерзающий дождь. В свою очередь, температура в Томской области в субботу достигнет -4…+1 градусов, а в воскресенье может похолодать до -14. Ветер ускорится до 14 м/с.
— Просим автомобилистов быть предельно осторожными на трассах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим! — Пишет «Сибуправтодор».
Дорожные службы перевели на усиленный режим работы.
Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Новосибирской области конце ноября. Посмотреть прогноз можно здесь.