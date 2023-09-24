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По грибы, по ягоды

У главного корпуса НГУ в Академгородке нашли «ведьмин круг»

Его образовали маслята

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Грибы выросли вокруг сосны

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В Новосибирске у главного корпуса НГУ обнаружили «ведьмин круг» из маслят. Фото опубликовали опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— С посаженной сосной был привезен мицелий маслят. Вид определить по фото сложно. Но маслята одни из самых позднорастущих грибов. Для них это норма. Грибница разрослась от комка который был с деревом и образовала круг, — объяснил корреспонденту НГС биолог и специалист по грибам, Ринат Султанов.

«Ведьмины круги» или «ведьмины кольца» образуются при разрастании мицелия гриба от центра грибницы. Со временем центральная часть отмирает из-за недостатка питания, а крайняя продолжает плодоносить.В мифологии разных народов считается, что в этих местах ночами водили хороводы эльфы и феи или устраивают шабаш ведьмы.

Новосибирские грибники не торопятся закрывать сезон. Несмотря на серьезное похолодание, они устремились в лес.

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ГрибТихая охотаНГУАкадемгородокМаслята
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