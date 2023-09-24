У главного корпуса НГУ в Академгородке нашли «ведьмин круг»

В Новосибирске у главного корпуса НГУ обнаружили «ведьмин круг» из маслят. Фото опубликовали опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— С посаженной сосной был привезен мицелий маслят. Вид определить по фото сложно. Но маслята одни из самых позднорастущих грибов. Для них это норма. Грибница разрослась от комка который был с деревом и образовала круг, — объяснил корреспонденту НГС биолог и специалист по грибам, Ринат Султанов.
«Ведьмины круги» или «ведьмины кольца» образуются при разрастании мицелия гриба от центра грибницы. Со временем центральная часть отмирает из-за недостатка питания, а крайняя продолжает плодоносить.В мифологии разных народов считается, что в этих местах ночами водили хороводы эльфы и феи или устраивают шабаш ведьмы.
Новосибирские грибники не торопятся закрывать сезон. Несмотря на серьезное похолодание, они устремились в лес.