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Тема дняКак машины уродуют газоны
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Я паркуюсь как чудакОбзор

Что можно вытворять на огромной «Тойоте-Тундре» с номерами 001 и как «чудилы» уродуют газоны

Новые фото с фактами нарушения правил

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 277-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

На таком пикапе хоть в лес, хоть по дрова, хоть на газон, хоть на тротуар (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Парковка на тротуаре: на улице Челюскинцев, в районе дома 15, при наличии свободных мест рядом, — пишет читатель Кирилл.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— На фото уничтожители газонов на ул. Полевой, прямо вплотную к территории гимназии «Горностай». Это и жители соседних домов, и конечно, родители гимназистов. Жаль, что руководство гимназии на это не обращает внимания, а родители воспитывают в детях безразличие к окружающему их миру, — сообщают очевидцы.

Стоянка в проезде

Стоянка в проезде

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Просто взял и бросил свою машину в проезде. Ничего, места много, объедут.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Живу на улице Холодильной. Рядом с домом открылось кафе. О парковке они не позаботились, каждый день можно наблюдать. Ходить абсолютно негде, — рассказывает Диана.

Криво косо

Криво косо

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Еще один любитель поставить авто в проезде как попало.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Газоны большие, места хватит всем.

Подавили газон

Подавили газон

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— Чудила на газоне на ул. Ядринцевской, возле бизнес-центра «10 столиц», — сообщает Алекс.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Урвал себе островок. А что такого, всё уже подавлено до нас.

Возле подъезда

Возле подъезда

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— Очередной чудак оставил минивэн с иностранными номерами прямо возле подъезда, перекрыв проход по тротуару и к входу в подъезд, — недоволен Роман.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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