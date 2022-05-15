Что можно вытворять на огромной «Тойоте-Тундре» с номерами 001 и как «чудилы» уродуют газоны

Представляем новый, 277-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



На таком пикапе хоть в лес, хоть по дрова, хоть на газон, хоть на тротуар (фото выше).