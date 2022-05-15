Что можно вытворять на огромной «Тойоте-Тундре» с номерами 001 и как «чудилы» уродуют газоны
Новые фото с фактами нарушения правил
Представляем новый, 277-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
На таком пикапе хоть в лес, хоть по дрова, хоть на газон, хоть на тротуар (фото выше).
— Парковка на тротуаре: на улице Челюскинцев, в районе дома 15, при наличии свободных мест рядом, — пишет читатель Кирилл.
— На фото уничтожители газонов на ул. Полевой, прямо вплотную к территории гимназии «Горностай». Это и жители соседних домов, и конечно, родители гимназистов. Жаль, что руководство гимназии на это не обращает внимания, а родители воспитывают в детях безразличие к окружающему их миру, — сообщают очевидцы.
Просто взял и бросил свою машину в проезде. Ничего, места много, объедут.
— Живу на улице Холодильной. Рядом с домом открылось кафе. О парковке они не позаботились, каждый день можно наблюдать. Ходить абсолютно негде, — рассказывает Диана.
Еще один любитель поставить авто в проезде как попало.
Газоны большие, места хватит всем.
— Чудила на газоне на ул. Ядринцевской, возле бизнес-центра «10 столиц», — сообщает Алекс.
Урвал себе островок. А что такого, всё уже подавлено до нас.
— Очередной чудак оставил минивэн с иностранными номерами прямо возле подъезда, перекрыв проход по тротуару и к входу в подъезд, — недоволен Роман.