За день нашли более 50 трупов. ЖК «Чернышевский» не сможет отключить подсветку, чтобы спасти птиц

Как ранее объяснила журналисту орнитолог, птицы гибнут из-за того, что врезаются в отражения: когда свет падает на окна домов под определенным углом, поверхность становится зеркальной, отражая небо и деревья. Птицам кажется, что они летят в свободном пространстве, но врезаются в окна. Специалист уточнила, что сейчас идет миграция, кроме поползней в окна могут начать врезаться дятлы и другие птицы.