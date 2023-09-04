За день нашли более 50 трупов. ЖК «Чернышевский» не сможет отключить подсветку, чтобы спасти птиц

В Новосибирске поползни и зимородки погибают, врезаясь в дома жилого комплекса «Чернышевский». Управляющая компания хотела отключить подсветку домов, чтобы спасти пернатых, но оказалось, что сделать это невозможно.
Как рассказала НГС орнитолог, кандидат биологических наук, председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, 3 сентября жители «Чернышевского» собрали более 50 мертвых птиц. Специалист предложила управляющей компании от лица Союза охраны птиц отключить подсветку и получила положительный ответ.
— Это очень правильное решение. По крайней мере — это то, что можно сделать быстро. Сегодня вечером должны в первый раз отключить подсветку, — отмечает специалист.
НГС связался с Александром Барбашиным, управляющим компании «Аркада», которая обслуживает дом. Он сообщил, что подсветку отключить все же не получится из-за технических особенностей.
— Мы хотели отключить подсветку. Если бы можно было бы отключить только с северной стороны откуда летят птицы, то мы бы это сделали, но специалисты сообщили, что это невозможно. Отключается подсветка только всего дома, — сообщил управляющий.
По словам Александра Барабашина, другой возможности спасти птиц сейчас нет. Есть предложение прикрепить наклейки на окна дома, но управляющая компания не сможет обеспечить жителей специальной разметкой. Наклейки жильцы могут купить сами по личному желанию.
Как ранее объяснила журналисту орнитолог, птицы гибнут из-за того, что врезаются в отражения: когда свет падает на окна домов под определенным углом, поверхность становится зеркальной, отражая небо и деревья. Птицам кажется, что они летят в свободном пространстве, но врезаются в окна. Специалист уточнила, что сейчас идет миграция, кроме поползней в окна могут начать врезаться дятлы и другие птицы.
Несколько лет назад в центре Новосибирска заметили погибших свиристелей. Они могли разбиться о стену.