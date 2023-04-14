Редкий вид койота? Очень красивый! Смотрим видео про щенка с необычной внешностью

— В земляной яме они родились от дворняги. От обычной черной, лохматой, маленькой, небольшого ростика, — рассказала волонтер группы «Осиротевший» Евгения Борисенко. — Было их семь щенков, четыре лысых, три лохматых. В этом видео Евгения подробно рассказывает про характер щенка и о его любви к человеку.

