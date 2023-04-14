СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 81.68
eur 90.00
Тема дняСнегопад в Новосибирске
Все новости
Все новости
Подробности

Редкий вид койота? Очень красивый! Смотрим видео про щенка с необычной внешностью

Читатели прозвали его чупакаброй, а на передержке его называют ласковым мальчиком

1 532
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео про Сэта можно пересматривать не один раз

Видео: Артем Чудинов / NGS.RU

Новосибирские волонтеры ищут новых хозяев для 8-месячного щенка по имени Сэт. Нескольких щенков нашли в поселке Алтайского края, а потом привезли в Новосибирск. Через некоторое время от Сэта отказались.

— В земляной яме они родились от дворняги. От обычной черной, лохматой, маленькой, небольшого ростика, — рассказала волонтер группы «Осиротевший» Евгения Борисенко. — Было их семь щенков, четыре лысых, три лохматых. В этом видео Евгения подробно рассказывает про характер щенка и о его любви к человеку.

Пока Сэт живет на передержке у хозяев своего брата по кличке Рубин. Щенок — помесь с породой ксолоитцкуинтли. Волонтеры предупреждают, что характер породы очень сложный и собаку отдадут не всем:

— Отдается под обязательную кастрацию в свое жилье, людям старше 25 лет. Только в Новосибирск.

Комментаторы прозвали Сэта чупакаброй из-за необычной внешности — собака лысая, с хохолком. Некоторые спрашивают: «Редкий вид койота?», другие говорят, что пес красивый. Мерзнуть Сэт не будет, уверяет Евгения Борисенко. Если закалять собаку, ей даже не нужно будет покупать одежду для прогулок в минус 20.

Сэт — ласковый щенок, на передержке его называют ласковым мальчиком. Посмотрите, как он спит, вытягивая лапки, так и хочется погладить. Будущий хозяин должен стать для пса лидером, собака этой породы не переносит одиночество, это может осложнить жизнь соседям.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

СобакаВолонтерыДворнягаПередержка животных
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter