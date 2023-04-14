Редкий вид койота? Очень красивый! Смотрим видео про щенка с необычной внешностью

Новосибирские волонтеры ищут новых хозяев для
— В земляной яме они родились от дворняги. От обычной черной, лохматой, маленькой, небольшого ростика, — рассказала волонтер группы «Осиротевший» Евгения Борисенко. — Было их семь щенков, четыре лысых, три лохматых. В этом видео Евгения подробно рассказывает про характер щенка и о его любви к человеку.
Пока Сэт живет на передержке у хозяев своего брата по кличке Рубин. Щенок — помесь с породой ксолоитцкуинтли. Волонтеры предупреждают, что характер породы очень сложный и собаку отдадут не всем:
— Отдается под обязательную кастрацию в свое жилье, людям старше 25 лет. Только в Новосибирск.
Комментаторы прозвали Сэта чупакаброй из-за необычной внешности — собака лысая, с хохолком. Некоторые спрашивают: «Редкий вид койота?», другие говорят, что пес красивый. Мерзнуть Сэт не будет, уверяет Евгения Борисенко. Если закалять собаку, ей даже не нужно будет покупать одежду для прогулок в минус 20.
Сэт — ласковый щенок, на передержке его называют ласковым мальчиком. Посмотрите, как он спит, вытягивая лапки, так и хочется погладить. Будущий хозяин должен стать для пса лидером, собака этой породы не переносит одиночество, это может осложнить жизнь соседям.