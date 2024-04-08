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Страна и мир Прорыв дамбы в Орске фоторепортаж Как уходит под воду Орск: 17 фотографий из затопленного города

Как уходит под воду Орск: 17 фотографий из затопленного города

Вода добралась до новых районов и поселков — показываем разрушительные последствия прорыва дамбы

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Некоторые дома полностью ушли под воду — видны только верхушки крыш

Ситуация в Орске, где поздно вечером 5 апреля прорвало дамбу, ухудшается с каждым днем. Под воду уходят дома, машины, улицы. Затоплено больше 6000 домов. В некоторых районах передвигаться можно только на лодках. Спасатели и волонтеры помогают местным жителям эвакуироваться, но находятся те, кто отказывается покидать свои дома и квартиры.

Росгидрометцентр прогнозирует пик паводка 10 апреля. В зоне подтопления могут оказаться ряд районов Оренбурга, частные и многоквартирные дома, дачные участки в пойме реки Урал.

Все подробности ЧП мы собираем в онлайн-хронике. На месте, в Орске, работают корреспонденты 74.RU. Посмотрите свежие фотографии, которые они сделали в этот понедельник, 8 апреля, в подтопленном городе.

Эвакуировать людей помогают и волонтеры. У некоторых из них есть с собой пневматическое оружие — от мародеров
Некоторые из тех, кто накануне эвакуировался из своих домов, всё равно возвращаются — ненадолго, просто посмотреть, что стало с их имуществом
— Третий день так, туда-сюда, вытаскиваю... Вся спина стерта в кровь, лидокаином забрызгал, чтобы не так больно было, и дальше… — поделился с нашими коллегами молодой человек в каске и гидрокостюме
До некоторых домов пока еще можно дойти пешком. Главное — запастись специальной одеждой
А тут — только на лодке. Даже припаркованный автомобиль почти ушел под воду (его даже не сразу заметишь)
Остановки, скамейки, автомобили — всё скрылось под водой
Воды с каждым часом становится всё больше
Здесь уже не выйти из подъездов. Первый этаж почти полностью затоплен
Но в домах всё еще остаются люди. Некоторые из них отказываются эвакуироваться, несмотря на риск остаться в изоляции
Наши коллеги сейчас работают на месте ЧП. В центре снимка — корреспондент 74.RU Людмила Орлова
Так сейчас выглядит улица Крайняя. Еще вчера по ней можно было проехать на автомобиле. Но за ночь вода прибыла и подтопила примерно еще полкилометра
Жители одного из домов скинулись деньгами, купили воду, горячую еду — кормят мужчин, которые на лодках эвакуируют людей

— Они, считай, уже два дня работают. А никого не было — ни МЧС, ни спасателей, — злится Алеся, одна из инициативных жительниц. — А чего там московские приехали? Не говорят? На всю Россию вон как передают — будто за 10 дней нас проинформировали. А у меня знакомая живет на Белебеевке, она сама звонила в МЧС, говорила, что там вода. Что ей отвечали? «Талые воды, всё в порядке…» А там уже воронки были, специалисты говорили, что дамбу прорвет. А людям уголовными делами угрожали за «распространение фейков».

Мама самой Олеси ни в какую не эвакуируется. Вода уже подступила к их дому, но в самих помещениях еще сухо.

Вместо автомобилей повсюду лодки
Эвакуация идет полным ходом — спасатели помогают и детям, и взрослым добраться до лодок
Татьяна вернулась сегодня за кошкой, которую оставили в девятиэтажке

— Когда знакомые уезжали, то кот на улице гулял. Потом соседи сказали, что он в подъезде сидит. Мы поплыли за котом, зашли в подъезд, а он орет благим матом! Его в мешок. Других котов по мешкам — а куда их? — говорит Татьяна, спасающая животных из затопленного района.

По последним данным, эвакуировано уже больше двух тысяч человек
Эвакуированных увозят в ПВР (всего в городе развернуто 16 пунктов временного размещения людей)
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