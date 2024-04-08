Как уходит под воду Орск: 17 фотографий из затопленного города
Вода добралась до новых районов и поселков — показываем разрушительные последствия прорыва дамбы
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Ситуация в Орске, где поздно вечером 5 апреля прорвало дамбу, ухудшается с каждым днем. Под воду уходят дома, машины, улицы. Затоплено больше 6000 домов. В некоторых районах передвигаться можно только на лодках. Спасатели и волонтеры помогают местным жителям эвакуироваться, но находятся те, кто отказывается покидать свои дома и квартиры.
Росгидрометцентр прогнозирует пик паводка 10 апреля. В зоне подтопления могут оказаться ряд районов Оренбурга, частные и многоквартирные дома, дачные участки в пойме реки Урал.
Все подробности ЧП мы собираем в онлайн-хронике. На месте, в Орске, работают корреспонденты 74.RU. Посмотрите свежие фотографии, которые они сделали в этот понедельник, 8 апреля, в подтопленном городе.
— Они, считай, уже два дня работают. А никого не было — ни МЧС, ни спасателей, — злится Алеся, одна из инициативных жительниц. — А чего там московские приехали? Не говорят? На всю Россию вон как передают — будто за 10 дней нас проинформировали. А у меня знакомая живет на Белебеевке, она сама звонила в МЧС, говорила, что там вода. Что ей отвечали? «Талые воды, всё в порядке…» А там уже воронки были, специалисты говорили, что дамбу прорвет. А людям уголовными делами угрожали за «распространение фейков».
Мама самой Олеси ни в какую не эвакуируется. Вода уже подступила к их дому, но в самих помещениях еще сухо.
— Когда знакомые уезжали, то кот на улице гулял. Потом соседи сказали, что он в подъезде сидит. Мы поплыли за котом, зашли в подъезд, а он орет благим матом! Его в мешок. Других котов по мешкам — а куда их? — говорит Татьяна, спасающая животных из затопленного района.