Как уходит под воду Орск: 17 фотографий из затопленного города

Некоторые дома полностью ушли под воду — видны только верхушки крыш Источник: Людмила Орлова











Ситуация в Орске, где поздно вечером 5 апреля прорвало дамбу, ухудшается с каждым днем. Под воду уходят дома, машины, улицы. Затоплено больше 6000 домов. В некоторых районах передвигаться можно только на лодках. Спасатели и волонтеры помогают местным жителям эвакуироваться, но находятся те, кто отказывается покидать свои дома и квартиры.



Росгидрометцентр прогнозирует пик паводка 10 апреля. В зоне подтопления могут оказаться ряд районов Оренбурга, частные и многоквартирные дома, дачные участки в пойме реки Урал.



Все подробности ЧП мы собираем в онлайн-хронике. На месте, в Орске, работают корреспонденты 74.RU. Посмотрите свежие фотографии, которые они сделали в этот понедельник, 8 апреля, в подтопленном городе.



Эвакуировать людей помогают и волонтеры. У некоторых из них есть с собой пневматическое оружие — от мародеров Источник: Наталья Лапцевич











Некоторые из тех, кто накануне эвакуировался из своих домов, всё равно возвращаются — ненадолго, просто посмотреть, что стало с их имуществом Источник: Людмила Орлова











— Третий день так, туда-сюда, вытаскиваю... Вся спина стерта в кровь, лидокаином забрызгал, чтобы не так больно было, и дальше… — поделился с нашими коллегами молодой человек в каске и гидрокостюме Источник: Наталья Лапцевич











До некоторых домов пока еще можно дойти пешком. Главное — запастись специальной одеждой Источник: Наталья Лапцевич











А тут — только на лодке. Даже припаркованный автомобиль почти ушел под воду (его даже не сразу заметишь) Источник: Людмила Орлова











Остановки, скамейки, автомобили — всё скрылось под водой Источник: Наталья Лапцевич











Воды с каждым часом становится всё больше Источник: Людмила Орлова











Здесь уже не выйти из подъездов. Первый этаж почти полностью затоплен Источник: Людмила Орлова











Но в домах всё еще остаются люди. Некоторые из них отказываются эвакуироваться, несмотря на риск остаться в изоляции Источник: Людмила Орлова











Наши коллеги сейчас работают на месте ЧП. В центре снимка — корреспондент 74.RU Людмила Орлова Источник: Наталья Лапцевич











Так сейчас выглядит улица Крайняя. Еще вчера по ней можно было проехать на автомобиле. Но за ночь вода прибыла и подтопила примерно еще полкилометра Источник: Людмила Орлова











Жители одного из домов скинулись деньгами, купили воду, горячую еду — кормят мужчин, которые на лодках эвакуируют людей Источник: Наталья Лапцевич











— Они, считай, уже два дня работают. А никого не было — ни МЧС, ни спасателей, — злится Алеся, одна из инициативных жительниц. — А чего там московские приехали? Не говорят? На всю Россию вон как передают — будто за 10 дней нас проинформировали. А у меня знакомая живет на Белебеевке, она сама звонила в МЧС, говорила, что там вода. Что ей отвечали? «Талые воды, всё в порядке…» А там уже воронки были, специалисты говорили, что дамбу прорвет. А людям уголовными делами угрожали за «распространение фейков».



Мама самой Олеси ни в какую не эвакуируется. Вода уже подступила к их дому, но в самих помещениях еще сухо.

Вместо автомобилей повсюду лодки Источник: Наталья Лапцевич











Эвакуация идет полным ходом — спасатели помогают и детям, и взрослым добраться до лодок Источник: Наталья Лапцевич











Татьяна вернулась сегодня за кошкой, которую оставили в девятиэтажке Источник: Наталья Лапцевич











— Когда знакомые уезжали, то кот на улице гулял. Потом соседи сказали, что он в подъезде сидит. Мы поплыли за котом, зашли в подъезд, а он орет благим матом! Его в мешок. Других котов по мешкам — а куда их? — говорит Татьяна, спасающая животных из затопленного района.

По последним данным, эвакуировано уже больше двух тысяч человек Источник: Наталья Лапцевич









