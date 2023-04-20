Путин рассказал, зачем ездил в ЛНР и Херсонскую область: новости СВО за 19 апреля

Активиста отправили под арест на два месяца по делу за оправдание терроризма

Суд в Екатеринбурге отправил под арест местного активиста Ярослава Ширшикова. Меру пресечения ему назначили по ходатайству следствия, которое расследует дело об оправдании терроризма. Признаки нарушения закона силовики увидели в посте блогера об убийстве военкора Владлена Татарского. Сам Ширшиков заявил, что будет обжаловать постановление судьи.



— У меня есть сомнение, что статья квалифицирована правильно. Я уже давал комментарии в СМИ о том, как негативно я отношусь к терроризму и к террористам, — сказал Ширшиков после заседания.