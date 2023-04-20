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Спецоперация на УкраинеОбзор

Путин рассказал, зачем ездил в ЛНР и Херсонскую область: новости СВО за 19 апреля

Главные события за последние сутки

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На днях президент побывал в штабах ЛНР и Херсонской области

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 апреля.

Активиста отправили под арест на два месяца по делу за оправдание терроризма

Суд в Екатеринбурге отправил под арест местного активиста Ярослава Ширшикова. Меру пресечения ему назначили по ходатайству следствия, которое расследует дело об оправдании терроризма. Признаки нарушения закона силовики увидели в посте блогера об убийстве военкора Владлена Татарского. Сам Ширшиков заявил, что будет обжаловать постановление судьи.

— У меня есть сомнение, что статья квалифицирована правильно. Я уже давал комментарии в СМИ о том, как негативно я отношусь к терроризму и к террористам, — сказал Ширшиков после заседания.

Ранее, утром 18 апреля Ширшикова задержали силовики.

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий расширение кредитных каникул для созаемщиков участников спецоперации. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас по закону кредитные каникулы могут оформить:

  • кадровые военнослужащие;
  • добровольцы;
  • мобилизованные граждане;
  • члены семьи военнослужащих (супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, дети до 23 лет на очном обучении и находящиеся на иждивении военнослужащего).

— На практике встречаются случаи, когда будущий участник СВО взял кредит совместно с родителями, усыновителями или иными лицами. Указанные лица формально по статусу не подпадают под действие федерального закона. В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжелой инвалидности долг может лечь на других созаемщиков — его родителей или усыновителей, — говорится в пояснительной записке.

Закон будет предоставлять право на кредитные каникулы для всех созаемщиков участника СВО. Документ также предусматривает право на списание кредита в случае гибели заемщика при выполнении задач спецоперации, либо признания его инвалидом I группы. Освободиться от обязательств по кредиту в таком случае смогут совершеннолетние дети и родители или усыновители военнослужащего.

Учебники по истории с разделом о СВО появятся в школах 1 сентября

Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября. Об этом сообщила РИА Новости заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.

— Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10–11-х классов. В школу они придут с 1 сентября, — сказала Васильева в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что новый учебник раскроет причины начала СВО. Помощник президента Владимир Мединский обещал, что в книге будут изложены правдивые факты.

Родителей девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, не будут лишать родительских прав

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ефремова отказалась от иска по лишению родительских прав отца и матери Маши Москалевой. Об этом говорится на сайте городской администрации. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, главной задачей органов опеки было обеспечить защиту интересов ребенка.

— Всё это время мы работали с родственниками Маши, особенно с ее мамой, — сообщила Светлана Давыдова. — В итоге мама сейчас с Машей, у них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены. Ходатайство об отказе от иска направлено в суд. Мы продолжим сопровождать семью и оказывать ей всестороннюю помощь.

Подробно об истории семьи Москалевых рассказывали корреспонденты MSK1.RU. Всё началось весной 2022 года, после того как Маша Москалева подготовила на уроке изо антивоенный рисунок. В школу приехала полиция, на девочку началось давление. Вместе с этим силовики заинтересовались отцом — Алексеем, тогда же они и обнаружили его первый антивоенный комментарий. В конце 2022 года в доме Алексея провели обыск, в ходе которого изъяли технику и деньги. В отношении самого мужчины возбудили уголовное дело.

Семья решила уехать из Ефремова в другой город. Там отца с дочерью нашли в марте 2023 года, забрали отца в СК, а дочь отдали в приют. 28 марта Ефремовский межрайонный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Москалев на оглашении приговора отсутствовал, так как, по словам представителя суда, ночью «скрылся из-под домашнего ареста». 30 марта сотрудники МВД Белоруссии по запросу российской полиции задержали мужчину в Минске. 13 апреля Белоруссия передала Москалева российской стороне.

Путин заявил, что посетил штабы Херсонской области и ЛНР, чтобы не отвлекать военных

19 апреля Президент России провел совещание с членами правительства по вопросам повышения надежности электросетевого комплекса в России. Там он упомянул, что «буквально день назад» побывал в Херсонской области и ЛНР. Владимир Путин заявил, что приезжал к штабам лично, чтобы не отвлекать военных от дел.

— Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте, — пояснил Путин.

Глава государства на днях побывал в ЛНР и Херсонской области, где посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, там Путин заслушал доклады военачальников.

Житель ЛНР получил за шпионаж 10 лет колонии строгого режима

Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье за шпионаж.

Как следует из материалов уголовного дела, сотрудники СБУ связались с осужденным и предложили сотрудничать и выполнять их задания. Мужчина дал согласие и должен был сообщать о местонахождении Народной милиции ЛНР, а также о количестве военной техники.

Приговор вступил в законную силу.

В Ставрополе в честь погибшего героя СВО назвали улицу

Имя погибшего в спецоперации героя Дениса Зорина дали улице в городе Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

— В Ставрополе есть целый квартал, где улицы названы в честь героев войн — Великой Отечественной, войны в Афганистане, Чечне, а теперь появилась улица и героически погибшего в зоне спецоперации бойца 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Дениса Зорина. Такое решение принято на заседании топонимической комиссии администрации Ставрополя, — цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Денис Зорин в Ставрополе прошел подготовку на военной кафедре и с 2015 года служил по контракту в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку. Он был участником спецоперации с первых дней ее проведения и погиб при выполнении боевых задач. Зорину посмертно присвоили звание Героя РФ.

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей создадут свободную экономическую зону

Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Документы призваны обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие этих четырех субъектов РФ.

Базовый законопроект предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. СЭЗ должен привлечь инвесторов к брошенным предприятиям в Запорожской области.

— Рассчитываем, что новый законопроект обеспечит устойчивое развитие и запуск того, что сегодня очень необходимо на территории. Это обеспечение и налоговых поступлений, собственных доходов на территории, обеспечение запуска экономики и, конечно, создание в условиях свободной экономической зоны новых производств, которые особенно сегодня необходимы для устойчивого развития, — заявил на заседании Госдумы министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Чтобы получить статус участника СЭЗ, индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в этих регионах или иметь в них филиал. Объем капиталовложений такого участника, являющегося субъектом малого и среднего бизнеса, в первые три года должен составить не менее 3 миллионов рублей; при реализации инвестпроекта в области IT, научных исследований и разработок — не менее 1 миллиона рублей; для других лиц — не менее 30 миллионов рублей.

Режим СЭЗ предусматривает:

  • особенности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов, необходимых для реализации инвестпроектов;
  • льготы по налогам и страховым взносам;
  • применение процедуры свободной таможенной зоны (ввозимое на территорию СЭЗ оборудование для реализации инвестпроектов в новых регионах будет освобождено от уплаты ввозных таможенных пошлин).

Второй законопроект приводит действующее законодательство в соответствие с базовым документом, а третий устанавливает в Налоговом кодексе льготы для участников СЭЗ. На федеральном уровне для них предлагается установить на 10 лет нулевую ставку налога на прибыль организаций, а субъекты РФ смогут устанавливать налог на прибыль, зачисляемый в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Кроме того, участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога — на три года. Также для них устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды.

ФСБ предотвратила теракт на энергосистеме в Керчи

ФСБ предотвратила теракт в Керчи. Силовики задержали 52-летнего гражданина России и Украины, который готовил взрыв на объекте энергосистемы.

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Кадры задержания мужчины, готовившего диверсию в Крыму

Видео: ФСБ РФ

У него дома обнаружили самодельную бомбу и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность. Подозреваемый снимал на мобильный объекты крымской энергосистемы по заданию украинских спецслужб.

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В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Эти статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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