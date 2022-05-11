Есть проблемы с логистикой, семенами и удобрениями: чем грозит российским аграриям мировой кризис на рынке зерна

Но даже с печальными раскладами в лето российские аграрии войдут с рекордом, говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.



— Посеяли примерно столько же, сколько в прошлом году — с небольшими сокращениями. Но сохранность озимых в этом году будет гораздо выше, чем в прошлом. В прошлом у нас было катастрофическое выпадение озимых в центре и Волгоградской области. В этом году ничего подобного нет, поэтому страна входит в лето с рекордной площадью под озимую пшеницу, — отметил Рылько.



На фоне спецоперации подорожала и усложнилась логистика, продолжает он. Есть проблемы со снабжением запчастями, семенами, пестицидами. Радикально выросли мировые цены на удобрения — это приводит к тому, что вся себестоимость тоже растет.



По словам Рылько, с экспортом тоже возникли сложности: многие судовладельцы предпочитают обходить российские порты, есть проблемы со страхованием грузов, прохождением платежей через иностранные банки. Всё меньше стран закупают российское зерно.

