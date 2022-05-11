Есть проблемы с логистикой, семенами и удобрениями: чем грозит российским аграриям мировой кризис на рынке зерна
И как это отразится на себестоимости конечного продукта
Проблемы с морскими перевозками, банками, введение новых экспортных пошлин и квот, резкий рост цен на удобрения и конечную продукцию — всё это последствия конфликта на Украине, которые грозят обернуться кризисом на мировом рынке зерна. Корреспондент 161.RU Ирина Бабичева спросила представителей аграрного бизнеса о прогнозах и последствиях.
Рекордный сев и недостаток судов
В январе депутат Госдумы от Ростовской области Николай Гончаров, до получения мандата руководивший ГК «Светлый» (
— Себестоимость производства зерновых на сегодня практически сравнялась с ценой ее реализации в наиболее благоприятных регионах, таких как Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Воронеж. И превзошла в наименее благоприятных регионах — в Поволжье. 16 регионов нашей страны попали в тяжелую ситуацию, — доложил Гончаров аграрному комитету думы за месяц до спецоперации.
Гончаров рассказал, что аграрии столкнулись с колоссальным подорожанием удобрений: 70% фермеров покупают азотные удобрения по завышенной цене, а 90% урезают внесение фосфорных удобрений вполовину из-за дороговизны и проблем с поставками.
В результате наметилась тенденция к снижению площадей под озимую пшеницу. Депутат уверен, что пшеницу «потеснят» более маржинальные культуры: подсолнечник, рапс, лен, сафлор, рыжик. В этом году в группе компаний «Светлый» площадь под озимые сократили на 8%.
— Площадь под озимую пшеницу порежут все тотально. Думаю, что в 2023 году посевы сократятся на 10–15%. И сокращение азотных удобрений — на 15–20%. Как следствие — снижение валовки от 5 до 20 миллионов тонн в сравнении с 2021 годом, — резюмировал парламентарий, не подозревая, с какими вызовами столкнется АПК.
Но даже с печальными раскладами в лето российские аграрии войдут с рекордом, говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
— Посеяли примерно столько же, сколько в прошлом году — с небольшими сокращениями. Но сохранность озимых в этом году будет гораздо выше, чем в прошлом. В прошлом у нас было катастрофическое выпадение озимых в центре и Волгоградской области. В этом году ничего подобного нет, поэтому страна входит в лето с рекордной площадью под озимую пшеницу, — отметил Рылько.
На фоне спецоперации подорожала и усложнилась логистика, продолжает он. Есть проблемы со снабжением запчастями, семенами, пестицидами. Радикально выросли мировые цены на удобрения — это приводит к тому, что вся себестоимость тоже растет.
По словам Рылько, с экспортом тоже возникли сложности: многие судовладельцы предпочитают обходить российские порты, есть проблемы со страхованием грузов, прохождением платежей через иностранные банки. Всё меньше стран закупают российское зерно.
Не под российским флагом
Россия остается крупнейшим производителем зерновых, но сохранить существующие объемы экспорта не получится, признает Олег Прокопчук — замдиректора ростовской компании «ПКФ "НБ-Центр"», специализирующейся на поставках за рубеж.
— Геополитические сдвиги, которые произошли и всем известны, на объём экспорта в России влияют очень сильно, — поясняет он. — Начиная от возможности доставки грузов. Мало кто хочет теплоходы оставлять в нашей зоне, где мы отгружаем: в Новороссийске, Ростове, Азове, Темрюке и так далее. Риски, связанные с перемещением по Азовскому морю, существуют. Это первое, что накладывает ограничения на возможность отгрузки, доставки для покупателя. Естественно, и объём экспорта существенно упал на этом фоне.
Ключевые покупатели российского зерна начинают присматриваться к пшенице других стран-производителей, говорит Прокопчук.
— Египет уже покупает меньше российского зерна. Смотрим закупки: начиная с февраля их либо не было, либо они были в меньшей степени.
Некоторые европейские порты отказываются работать с российским флагом, говорит Прокопчук. Учитывая санкции общемировые, на грузовые суда тоже могут быть наложены ограничения. В порту судну необходима бункеровка — топливом заправиться и маслами, разгрузить товар. Но запрет на проход судна в порт — это невозможность поставить туда товар и заправиться.
Помимо этого, влияет и цена.
— Турция закупала зерно в большем объеме, это было выгодно: российскую продовольственную пшеницу [турки] перерабатывали в муку и поставляли дальше. Сейчас это ограничено другими экономическими условиями. Введенная пошлина, демпфер, обеспечивает высокую цену на наше зерно. Для турок это не слишком выгодно. Плюс риски, связанные с доставкой. Поэтому продажи идут, но в меньшем объеме, чем было ранее, — добавил Олег Прокопчук.
Эксперт полагает, что зерновые потоки переориентируют: часть пошлют не на экспорт, а в качестве гуманитарной помощи на занятую российской армией территорию Украины.
Россия и Украина занимали существенную долю мирового рынка зерна. Украине отгружать зерно сложнее: выход из акватории портов ограничен или полностью закрыт. На продовольственную безопасность в мире это может повлиять, но если другие страны получат хороший урожай, то будет не так болезненно, говорит Прокопчук.
Пока Россия и Украина сбавляют обороты в экспорте зерновых, поставки наращивают сельхозпроизводители из Канады, США и Аргентины.
— В первых торгах, которые прошли после начала спецоперации, появилось американское зерно. Хватает игроков, которые могут заместить и уже в какой-то мере замещают.
Основной фактор, сдерживающий экспорт зерновых, — это квоты и пошлины, которые были введены самой Россией, говорит глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Покупать российское зерно стало дороже и сложнее.
Всё зависит от политики
Россия и Украина играют ведущую роль в поставках на мировых рынках продуктов питания и удобрений, говорится в отчете продовольственно-сельскохозяйственной организации ООН.
Аналитики Организации Объединенных Наций опасаются, что Украина не сможет собрать урожай и экспортировать продукцию. Перспективы российского экспорта в ООН назвали неопределенными.
«В случае с РФ, несмотря на то, что не предвидится серьезного ущерба посевам, которые уже растут, существует неопределенность в отношении воздействия, которое международные санкции, введенные против страны, окажут на экспорт продовольствия. Любая потеря экспортных рынков может привести к снижению доходов фермеров, что отрицательно скажется на будущих решениях о посеве», — пишут аналитики.
— Россия была крупнейшим экспортером пшеницы и пока остается. Украина была просто заметным экспортером пшеницы и кукурузы, — добавляет Андрей Сизов. — Виды на российский урожай пшеницы очень хорошие. На Украине ситуация намного сложнее, урожай сократится примерно до 24 миллионов тонн с 32 миллионов тонн в прошлом году, но там значительный переходящий запас, который они не могут сейчас вывезти, потому что порты заблокированы.
Мировые цены на зерно взлетели примерно на 50% по сравнению с серединой февраля. Следствием стало то, что не все страны могут позволить себе закупить необходимые объемы продовольствия.
— В мире голод был, есть и будет. Происходящее, естественно, привело к тому, что голодающих в мире стало больше, потому что цены серьезно выросли, — говорит Сизов. — Чем беднее страна, тем больше она пострадала. В первую очередь это страны центральной Африки, местами — страны в Азии.
Какие дальше тенденции, предсказать сложно. Мировая цена может увеличиться.
— В первую очередь это зависит от окончания [происходящего] на Украине. Если [конфликт] затянется на долгие месяцы, то да, мы можем увидеть более высокие цены. Если — нет, я думаю, пик мировых цен мы прошли, — считает аналитик.