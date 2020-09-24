Недовольные тайной инаугурацией Лукашенко белорусы вышли на улицы. Их избили и облили водой

В среду, 23 сентября, в Минске прошла тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Власти ряда стран Европы отказались признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Жители страны вышли на акции протеста. Сначала в Минске протестующих было несколько десятков, а затем в центр города вышли тысячи человек. По данным правозащитников, десятки протестующих жестоко задержали.

В Минске силовики применяют к протестующим слезоточивый газ и избивают их, пишет «Радыё Свабода — Беларусь». Среди раненых есть пожилые люди. Неизвестные в темной одежде и с полицейскими дубинками разбивают проезжающие мимо автомобили.