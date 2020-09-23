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Срочник Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев, признал вину

Ему грозит пожизненное лишение свободы

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Экспертиза признала солдата психически здоровым

Экспертиза признала солдата психически здоровым

Срочник Рамиль Шамсутдинов, который в октябре 2019 года застрелил восемь своих сослуживцев, признал вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, отмечая, что экспертиза признала солдата психически здоровым.

— Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, — говорится в сообщении.

Шамсутдинов также подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте.

Бойня в воинской части 54160 в Чите произошла 25 октября 2019 года: после караула солдат открыл стрельбу по сослуживцам, восемь человек (из них два офицера, два контрактника и четыре срочника) погибли, еще двое получили серьезные ранения и находятся в госпитале. Стрелявшего сразу же задержали на территории части. Шамсутдинову предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц», ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Рамиль Шамсутдиновармия Россиирасстрелслужба в армии
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