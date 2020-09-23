Срочник Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев, признал вину

Срочник Рамиль Шамсутдинов, который в октябре 2019 года застрелил восемь своих сослуживцев, признал вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, отмечая, что экспертиза признала солдата психически здоровым.



— Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, — говорится в сообщении.

