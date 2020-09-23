Срочник Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев, признал вину

Срочник Рамиль Шамсутдинов, который в октябре
— Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, — говорится в сообщении.
Шамсутдинов также подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте.
Бойня в воинской части 54160 в Чите произошла