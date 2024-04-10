«Не убран город — не получили зарплату»: новосибирцы придумали, как обеспечить чистоту, — советы мэрии от горожан

Новосибирцы уверены, что введение персональной ответственности чиновников может спасти задыхающийся город Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы предложили несколько мер, которые могли бы, по их мнению, помочь побороть пыль в городе. Комментаторы НГС высказались в ответ на то, как исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал подчиненных из-за медленной уборки города от пыли и крошки.

Глава города объяснил, что сначала нужно смочить место уборки, а потом уже мести. Горожане тоже не смогли сдержать эмоции.

— Каждый новый мэр начинает с лозунга о победе над пылью. Это уже традиция нашего города. А по факту метут, если метут, исключительно без полива. Сегодня в половине девятого вдоль «Сотого» (магазина) едет модная подметалка с пылесосом. Подметалки вращаются в воздухе, до тротуара не достают (ну кто бы их подстроил к высоте), пылесос не работает. Напротив в районе Дома быта рабочие усиленно моют ограждение по центральной аллее (ну да дождь, грязь). Главное, все они при работе: начальство выдало указание, они исполняют. Деньги бюджета расходуются. А где эффективность данных мер? Да кому она нужна?! Главное произнести лозунг о борьбе! — уверен пользователь так то.

— Наблюдала эпичную картину. Сотрудник ЖКХ сметал грязь и пыль с обочины и высыпал ее из совка на газон. Ветер тут же это всё разносил, ну а сегодняшний дождь, думаю, всё это смыл снова на проезжую часть. Город в грязи и в пыли навсегда *рукалицо* — отметила комментаторка Tата.



— Почему, если рабочий не выполнил заказ или не исполнил задачу, то он не получит зарплату? А почему в мэрии, если не убран и не облагорожен город, не сделаны вовремя скверы, не построены школы, везде пыль и грязь, все вовремя получают зарплату? Чем они отличаются от других? Не убран город — не получили зарплату! Тогда сразу научатся убирать или уйдут, потому что не справились и остались без зарплаты. Логично? — предложил новосибирец.

— Пока дела уголовные заводить не будут, в этом забытом богом городе не изменится ничего, — потерял надежду один из пользователей.

— Васхнил и Кольцово — это что, другая страна? Порядок, чисто, убирают. Новосибирск рядом не стоял, — недоволен один из комментаторов.

— Вот только задумайтесь. На дворе 21-й век, элементарные вещи объясняет глава города. Это же любой понимает, даже ребенок, — уверен пользователь С левого берега. — Пусть почитает ЦУР НСО и расскажет, какие эмоции вызывают отписки из мэрии. Я в прошлом и позапрошлом году до лета писал с приложенными фото крошки, что осталась после зимы. На всё один ответ, что убираем и всё нормально.



— «А если уже сухо, то нужно всё смочить». Совет, подходящий к большинству жизненных ситуаций, — отметил $carface.

— Опять! Царь хороший, бояре плохие. Пожурит, пожурит, а там пыль и сама уляжется, всегда так было, всегда так будет, — убежден новосибирец.



— А вот то, что асфальт в Новосибирске как решето, это как так? Делать не умеют. Дыры, ужас какой-то, в том году делали, а в этом всё, нет нормальной дороги. Нужно научиться как в Кемерово, укладывают асфальт, хотя бы лет на 5 там хватает, — советует пользователь Гость.



— Да у нас столько нарушителей всяких мастей, заменить все штрафы обязательными работами, потому что штрафы всё равно не платят. Вот их и привлечь, и не на кладбище, как какого-то неплательщика алиментов, а на тротуары. А сколько всякой техники придумали для уборки и пылесосы, и мойки, и воздуходувки, собирать листву и песок, и где она у нас? — задается вопросом 280618643.



— Что значит «будьте добры»? Не справляются — гнать вон. На всех уровнях управленцы, которые не справляются со своими обязанностями, но их просят, «будьте добры», и они остаются — или меняются должностями и пересаживаются из кресла в кресло, — недоволен комментатор Давайте разберемся.



— За каждой нерешенной проблемой стоит фамилия и имя ответственного. В чем проблема заменить бесполезного сотрудника на того, кто действительно ходит на работу для того, чтобы ее выполнять, а не саботировать, придумывая причины для невыполнения задач, — недоумевает новосибирец.

На прошлой неделе Олега Клемешова не устроили медленное начало ямочного ремонта, ситуация с ливневками и ворошением снега.

