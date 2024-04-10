НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

ю-з.

 742мм 95%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,75
EUR 100,75
Реклама

СРОЧНО

Стали известны доходы компании Элджея

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Держит в страхе подъезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Миллионы на чужих фото
Королева красоты в 61 год
Сколько стоит фехтование
Чёрные риелторы увели квартиру
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Не убран город — не получили зарплату»: новосибирцы придумали, как обеспечить чистоту, — советы мэрии от горожан

«Не убран город — не получили зарплату»: новосибирцы придумали, как обеспечить чистоту, — советы мэрии от горожан

Обсуждение вызвала гневная тирада главы Новосибирска о том, что пыль надо смачивать перед уборкой

3 260
79 комментариев
Новосибирцы уверены, что введение персональной ответственности чиновников может спасти задыхающийся город

Новосибирцы предложили несколько мер, которые могли бы, по их мнению, помочь побороть пыль в городе. Комментаторы НГС высказались в ответ на то, как исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал подчиненных из-за медленной уборки города от пыли и крошки.

Глава города объяснил, что сначала нужно смочить место уборки, а потом уже мести. Горожане тоже не смогли сдержать эмоции.

— Каждый новый мэр начинает с лозунга о победе над пылью. Это уже традиция нашего города. А по факту метут, если метут, исключительно без полива. Сегодня в половине девятого вдоль «Сотого» (магазина) едет модная подметалка с пылесосом. Подметалки вращаются в воздухе, до тротуара не достают (ну кто бы их подстроил к высоте), пылесос не работает. Напротив в районе Дома быта рабочие усиленно моют ограждение по центральной аллее (ну да дождь, грязь). Главное, все они при работе: начальство выдало указание, они исполняют. Деньги бюджета расходуются. А где эффективность данных мер? Да кому она нужна?! Главное произнести лозунг о борьбе! — уверен пользователь так то.

— Наблюдала эпичную картину. Сотрудник ЖКХ сметал грязь и пыль с обочины и высыпал ее из совка на газон. Ветер тут же это всё разносил, ну а сегодняшний дождь, думаю, всё это смыл снова на проезжую часть. Город в грязи и в пыли навсегда *рукалицо* — отметила комментаторка Tата.

— Почему, если рабочий не выполнил заказ или не исполнил задачу, то он не получит зарплату? А почему в мэрии, если не убран и не облагорожен город, не сделаны вовремя скверы, не построены школы, везде пыль и грязь, все вовремя получают зарплату? Чем они отличаются от других? Не убран город — не получили зарплату! Тогда сразу научатся убирать или уйдут, потому что не справились и остались без зарплаты. Логично? — предложил новосибирец.

— Пока дела уголовные заводить не будут, в этом забытом богом городе не изменится ничего, — потерял надежду один из пользователей.

— Васхнил и Кольцово — это что, другая страна? Порядок, чисто, убирают. Новосибирск рядом не стоял, — недоволен один из комментаторов.

— Вот только задумайтесь. На дворе 21-й век, элементарные вещи объясняет глава города. Это же любой понимает, даже ребенок, — уверен пользователь С левого берега. — Пусть почитает ЦУР НСО и расскажет, какие эмоции вызывают отписки из мэрии. Я в прошлом и позапрошлом году до лета писал с приложенными фото крошки, что осталась после зимы. На всё один ответ, что убираем и всё нормально.

— «А если уже сухо, то нужно всё смочить». Совет, подходящий к большинству жизненных ситуаций, — отметил $carface.

— Опять! Царь хороший, бояре плохие. Пожурит, пожурит, а там пыль и сама уляжется, всегда так было, всегда так будет, — убежден новосибирец.

— А вот то, что асфальт в Новосибирске как решето, это как так? Делать не умеют. Дыры, ужас какой-то, в том году делали, а в этом всё, нет нормальной дороги. Нужно научиться как в Кемерово, укладывают асфальт, хотя бы лет на 5 там хватает, — советует пользователь Гость.

— Да у нас столько нарушителей всяких мастей, заменить все штрафы обязательными работами, потому что штрафы всё равно не платят. Вот их и привлечь, и не на кладбище, как какого-то неплательщика алиментов, а на тротуары. А сколько всякой техники придумали для уборки и пылесосы, и мойки, и воздуходувки, собирать листву и песок, и где она у нас? — задается вопросом 280618643.

— Что значит «будьте добры»? Не справляются — гнать вон. На всех уровнях управленцы, которые не справляются со своими обязанностями, но их просят, «будьте добры», и они остаются — или меняются должностями и пересаживаются из кресла в кресло, — недоволен комментатор Давайте разберемся.

— За каждой нерешенной проблемой стоит фамилия и имя ответственного. В чем проблема заменить бесполезного сотрудника на того, кто действительно ходит на работу для того, чтобы ее выполнять, а не саботировать, придумывая причины для невыполнения задач, — недоумевает новосибирец.

На прошлой неделе Олега Клемешова не устроили медленное начало ямочного ремонта, ситуация с ливневками и ворошением снега.

Вместе с приходом тепла в городе из-под снега появляется мусор, который скопился за зиму. Вместе с грязью на тротуарах слоем пыли покрылись и здания.

ПО ТЕМЕ
Уборка пыли Пыль в Новосибирске Мэрия Новосибирска Пыль
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Марго,  34

Alexander,  32

BOY!,  34

Dark queen,  35

Станислав,  46

Helen,  53

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление