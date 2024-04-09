«Сначала надо смочить»: глава Новосибирска на эмоциях объяснил подчиненным, как убирать город

Как только сошел снег, новосибирцы начали жаловаться на пыль Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал подчиненных из-за медленной уборки города от пыли и крошки. Он высказался во время аппаратного совещания, которое прошло сегодня, 9 апреля. Выслушав доклады, глава города напомнил, как именно нужно проводить уборку.



Он отметил, что сейчас погода идеально подходит для того, чтобы подметать тротуары, дороги, парковочные карманы и мыть ограждения.

— Еще раз напоминаю то, что эта работа должна быть организована в полный рост. Да, видно то, что начали эту работу, но она еще только в самом зачатке, а времени у нас, к сожалению, очень мало. Поэтому эту работу нужно вести более интенсивно, — подчеркнул Олег Клемешов.



Чиновник напомнил, что при моросящем дожде уборка будет менее пыльной, а если уже сухо, то нужно всё смочить.

— И так уже достаточно роликов мы видим, когда на тротуары без полива техника заходит в сухую погоду. И даже не видно ее — какое-то облако пыли просто движется. Сначала, наверное, надо смочить, потом уже подметать и собирать эту крошку, — уверен Олег Клемешов. — Практически каждый год мы, пока настроимся цивилизованно эту работу выполнять, выхватываем негатив. Вроде бы новичков нет ни в дорожно-эксплуатационных учреждениях, ни в администрациях районов, но тем не менее на те же грабли мы почему-то продолжаем наступать. Вот, поверьте, неохота какие-то морали читать и рецепты выписывать. Будьте добры, на это обратите внимание, эту работу организуйте.

На прошлой неделе Олега Клемешова не устроило медленное начало ямочного ремонта, ситуация с ливневками и ворошением снега.