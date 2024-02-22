Стало известно, из-за чего площадь Труда встала в многочасовой пробке

Обрыв контактной сети троллейбусов, после которого дороги в районе площади Труда сковали многочасовыt пробки, произошел из-за самосвала. Об этом рассказывают в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— Обрыв в направлении Димитровского моста вызван проездом самосвала. Выявлены повреждения как троллейбусной контактной сети, так и контактных опор МУП «НЭСКО», — говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что рано утром приехали бригады электромонтеров. Ведутся восстановительные работы. Последствия случившегося устранятся с помощью спецтехники. Для того, чтобы отбуксировать троллейбусы, прибыли тягачи МКП «ГЭТ».
На время, пока движение на месте закрыто, скорректированы маршруты общественного транспорта. Троллейбусы ездят следующим образом:
№ 24: Улица Учительская — разворот на полукольце в районе здания на улице Фабричной, 59;
№ 29: Улица Александра Чистякова — площадь Маркса, улица Чистякова — Станиславский жилмассив;
№ 4: Затулинский жилмассив — магазин «Кристалл».
Схема движения автобусов такая:
№ 5. По улице Котовского;
№ 96. Улица Саввы Кожевникова — площадь Станиславского.
Водители отреагировали на пробку, случившуюся из-за проблем с проводами. НГС собрал самые смешные их комментарии, оставленные в приложении 2ГИС.