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Стало известно, из-за чего площадь Труда встала в многочасовой пробке

На месте ведутся восстановительные работы

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Последствия обрыва устраняют рабочие

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Обрыв контактной сети троллейбусов, после которого дороги в районе площади Труда сковали многочасовыt пробки, произошел из-за самосвала. Об этом рассказывают в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Обрыв в направлении Димитровского моста вызван проездом самосвала. Выявлены повреждения как троллейбусной контактной сети, так и контактных опор МУП «НЭСКО», — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что рано утром приехали бригады электромонтеров. Ведутся восстановительные работы. Последствия случившегося устранятся с помощью спецтехники. Для того, чтобы отбуксировать троллейбусы, прибыли тягачи МКП «ГЭТ».

На время, пока движение на месте закрыто, скорректированы маршруты общественного транспорта. Троллейбусы ездят следующим образом:

№ 24: Улица Учительская — разворот на полукольце в районе здания на улице Фабричной, 59;

№ 29: Улица Александра Чистякова — площадь Маркса, улица Чистякова — Станиславский жилмассив;

№ 4: Затулинский жилмассив — магазин «Кристалл».

Схема движения автобусов такая:

№ 5. По улице Котовского;

№ 96. Улица Саввы Кожевникова — площадь Станиславского.

Водители отреагировали на пробку, случившуюся из-за проблем с проводами. НГС собрал самые смешные их комментарии, оставленные в приложении 2ГИС.

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