«Мне тоже хотелось ехать и улыбаться»: как многодетная сибирячка стала водить трамвай и нашла в депо свою любовь

41-летняя жительница Омска Зульфия Ричапова работает водителем трамвая. Этот необычный транспорт восхищал омичку с юных лет, но вагоновожатой она стала спустя долгие годы. Зульфия — человек творческий. В преддверии Нового года она всегда наряжается в Снегурочку и приводит трамвай в праздничный вид. Почему омичка стала водителем трамвая, как однажды помогла найти потерявшуюся женщину и что в работе ей нравится больше всего — в материале NGS55.RU.
Мы встретили Зульфию на территории депо. К нам подошла улыбчивая женщина небольшого роста в голубой курточке и сигнальной жилетке. На ней был легкий макияж и красивые серьги. Аккуратно перешагивая скользкие рельсы, наша небольшая компания направилась к ее трамваю.
В депо было тихо. Это огромная территория, где отдыхают и ремонтируются трамваи. Днем людей мы практически не встречали. Трамваев тоже не сказать чтобы было много. Пару раз наши взгляды зацепились за «восьмерку» и «четверку», которые неторопливо катили к выезду из депо.
Говорить с Зульфией мы решили в салоне ее трамвая. В обед он находился в отстое. Именно на нем женщина начала сегодняшний день на девятом маршруте. После нашей беседы она продолжит работу.
Детство у трамвайного кольца
В 1989 году
Но в ее жизнь трамваи пришли не сразу. После школы Зульфия вышла замуж и родила ребенка. Когда случился развод и второе замужество, женщина решила отучиться на зоотехника, но ни дня не проработала по специальности. Все время уходило на воспитание детей и разные подработки.
Первый выезд
Переломным моментом стал конец 2019 года, тогда Зульфие было 37 лет. Она узнала о курсах, где предлагали с нуля освоить профессию водителя трамвая, и решила воспользоваться этой возможностью. Мать троих детей не особо желали брать на курсы, но пробивной характер женщины сыграл свою роль. Как и все студенты, сперва она изучала теорию, затем практиковалась с наставником.
— Я просто хотела оказаться в кабине, посмотреть, как всё устроено, — признается Зульфия. — Чаще я встречала водителей, которые ехали и улыбались. Мне тоже хотелось ехать и улыбаться. Улыбаться я люблю. Мне хотелось оказаться на их месте.
На работу она вышла в 2020 году. Свой первый выезд Зульфия помнит хорошо. Это был выходной: помогло то, что машин на дорогах было меньше. Смена выдалась удачной, хотя страх безусловно присутствовал.
— Всё-таки это ответственность, — говорит Зульфия. — Такая работа. Это же не печеньки взять и в мешочек сложить. Здесь люди. В голове крутились мысли: «А вдруг что-то случится?» Но всё преодолела. Я выдохнула, пошла на два дня выходных, чтобы сил набраться.
Водителей трамвая могут поставить на любой маршрут. Но первый год Зульфия в основном работала на «семерке». Любимым же она называет маршрут «восемь»: он простой, и когда следуешь по этому направлению, день пролетает мигом. Работает женщина в стареньком вагоне 1994 года выпуска. Она привыкла к нему настолько, что теперь он для нее родной. По этой причине женщина отказывалась от трамваев куда современнее.
Рабочий день Зульфии может начаться как в начале шестого утра, так и позже — например, в десятом часу. До выезда нужно добраться до депо, получить путевой лист, допуск от медиков, проверить состояние трамвая. Конечно, если выезд был рано, то и завершит рабочий день Зульфия раньше. Сложность в работе, по ее словам, заключается в том, что автомобилисты будто не признают трамваи. Они могут останавливаться на рельсах, не думая о том, что трамваю нужно следовать дальше. Бывает, водители авто создают аварийные ситуации, например, подрезают трамваи. Но не всё так плохо.
Пропавшая женщина с большими сережками
Что Зульфия любит больше всего в этой работе? Ответ — детские эмоции. Ребятня с восторгом встречает проходящие трамваи. Если мальчик или девочка улыбаются водителю, а их мама или папа машут рукой, то день определенно удался.
— Сидели за мной бабушка с внуком, — вспоминает один случай Зульфия. — Остановка «Маяковского». Ребенку на вид лет шесть, и он рассказывает про вагоны. Почему мы стоим, что у нас на крыше, про все светофоры, двери. Такое ощущение, что он к нам потом собирается прийти в депо, либо у него кто-то есть, кто рассказывает обо всём этом. Я очень удивилась! В его возрасте я и не задумывалась о таких вещах.
Однажды Зульфия и вовсе помогла найти человека. Работая на «четверке», она заметила на остановке по улице
Трамвай-олень и трамвай-заяц
Ради позитивных эмоций Зульфия каждый год участвует в новогоднем конкурсе: она наряжается в белоснежный наряд Снегурочки и украшает трамвай. В свое время ее транспорт успел превратиться и в олененка, и в зайчика. В 2022 году Зульфия и ее напарник Константин Игнатченко победили в конкурсе на лучшее оформление салона электрического транспорта.
Бывало, пассажиры признавались Зульфие в чувствах. А когда она наряжалась в Снегурочку, ей посвящали стихотворение. Сейчас женщина замужем, и за это она благодарна трамвайному депо. Зульфия познакомилась с супругом на курсах. Он поддерживал ее в сложные моменты — когда ей казалось, что с работой она не справляется.
— У нас в депо можно любовь построить, семью создать! — смеется Зульфия. — И я здесь не единственная такая. Мы с мужем работаем в одной смене, иначе бы друг друга совсем не видели. Когда на трамваях проезжаем мимо друг друга — ручками машем и фарами моргаем.
В феврале 2021 года мы рассказывали, как журналист НГС устроилась на работу кондуктором: что из этого получилось, можно почитать здесь.