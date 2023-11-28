«Мне тоже хотелось ехать и улыбаться»: как многодетная сибирячка стала водить трамвай и нашла в депо свою любовь

В депо было тихо. Это огромная территория, где отдыхают и ремонтируются трамваи. Днем людей мы практически не встречали. Трамваев тоже не сказать чтобы было много. Пару раз наши взгляды зацепились за «восьмерку» и «четверку», которые неторопливо катили к выезду из депо.



Говорить с Зульфией мы решили в салоне ее трамвая. В обед он находился в отстое. Именно на нем женщина начала сегодняшний день на девятом маршруте. После нашей беседы она продолжит работу.



Детство у трамвайного кольца