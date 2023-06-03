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«2 пьяных врезались»: женщина и ребенок пострадали в ДТП на Бердском шоссе

ДТП произошло между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой в Новосибирске

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Очевидец утверждает, что в автомобиль, где находилась женщина и ребенок, врезался нетрезвый водитель

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Вечером 3 июня в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске пострадала женщина и ребенок. Столкнулись две иномарки, на месте работают медики, инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС. Фото и видео с места аварии опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».

— Между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой произошло ДТП с участием двух автомобилей: Hyundai Solaris и Daewoo Gentra. Женщина ногу сломала, ребенок головой ударился. 2 пьяных врезались, — цитирует «АСТ-54» очевидца ДТП.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ДТП не спровоцировало пробку на шоссе

Видео: «АСТ-54» «ВКонтакте»

В ГИБДД Новосибирска не комментировали ДТП на момент публикации этого материала. Авария не спровоцировала затор, сервисы по выявлению пробок показывают Бердское шоссе зеленым цветом.

Ранее НГС разобрался, как лихач на KIA и неуступчивый Subaru сумели попасть в ДТП на пустом перекрестке.

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