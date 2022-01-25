Авиапассажиры в Толмачево стали нарушать таможенное законодательство на 70% чаще

В Новосибирске в аэропорту Толмачево в 2021 году выявлено 722 нарушения таможенного законодательства, совершенных пассажирами международных авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. В 2020 году преступлений было совершено на 293 меньше.
Как объясняют специалисты, основные причины нарушений — недекларирование товаров и наличных денежных средств.
— В связи с поэтапным снятием ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, открытием туристических направлений в Турцию, Египет и Таиланд пассажиропоток вырос на 30% по сравнению с 2020 годом, а количество правонарушений, совершаемых авиапассажирами, выросло на 70%, — отмечает начальник таможенного поста Аэропорт Толмачево Новосибирской таможни Сергей Шилов.
За 2021 год новосибирцы пытались перевезти через таможню оружие, табачные изделия, алкогольные напитки, культурные ценности, редкие кораллы и другие предметы. За 2021 год таможенники изъяли недекларированных денежных средств на сумму 14,5 миллиона. Это почти в 2 раза выше, чем в 2020 году.
Самой крупной суммой незадекларированных наличных стало 28 тысяч долларов США (около 2 миллионов рублей). Пассажир пытался увезти их в Ташкент. Деньги помогла найти служебная собака.
Депутату Криводановского сельсовета Павлу Хоменко дали условный срок за мошенничество в особо крупном размере — мужчина пытался вывезти искусственные изумруды стоимостью в миллион рублей.