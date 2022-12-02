«Директор на спецоперации». Десятки новосибирцев не могут вернуть деньги за абонементы в закрывшийся бассейн

Клиентов детского бассейна «Аквафэмили» на Ключ-Камышенском плато в октябре уведомили, что бассейн не будет работать неделю «по техническим причинам». Но деятельность не возобновилась и к декабрю. Владельцы абонементов не могут вернуть свои деньги, а на вопросы им отвечают, что директора отправили на СВО. Тренер по плаванию центра обвинил руководство в невыплате зарплаты за два месяца. Подробней — в материале НГС.
И одного занятия не посетили
Татьяна Никитина для своей десятимесячной дочери приобрела абонемент в семейно-оздоровительный центр «Аквафэмили». Занятия по плаванию с тренером обошлись в 8500 рублей, но пройти получилось не все часы: 1 ноября в группе «Аквафэмили» в WhatsApp и в паблике «ВКонтакте» клиентам сообщили, что центр по техническим причинам приостанавливает свою работу на шесть дней. Весь ноябрь Татьяна и десятки других мам впустую прождали возобновления занятий.
— Там два маленьких бассейна в этом центре, много детей, совсем малыши и постарше, получали пользу здоровью с большим удовольствием. К качеству сервиса у нас претензий не было. После 6 ноября началось какое-то затишье, занятия не начинались. В итоге на дворе декабрь, а мы не дождались ни возобновления работы, ни уплаченных за плавание денег, — рассказала НГС Татьяна Никитина.
Оказалось, что женщине, можно сказать, даже повезло: ее дочь использовала большую часть абонемента. Многие мамы приобрели абонементы непосредственно перед закрытием, и их дети не попали в бассейн ни разу.
— Я купила своему ребенку абонемент на плавание и на процедуры в соляной пещере за 6 тысяч рублей в конце октября. Потом центр закрылся, директор и администраторы не отвечают на звонки. В группах в мессенджерах и в паблике «ВКонтакте» мы начали искать других пострадавших, нас более 50 человек сейчас, некоторые не посетили ни одного занятия, — рассказала НГС другая мама Олеся Белявцева.
Устав ждать непонятно чего, некоторые из мам, в том числе и Ольга Белявцева, самостоятельно подали заявление в полицию о мошенничестве. Другие посчитали, что коллективное обращение будет более действенным, — сейчас его готовят, чтобы подать в ближайший понедельник, 5 декабря.
В пресс-службе областного главка полиции не смогли оперативно подтвердить НГС информацию о поданных заявлениях на руководство «Аквафэмили» и сообщить о принятом процессуальном решении.
Уехал на СВО?
Под брендом «Аквафэмили» работает индивидуальный предприниматель Максим Чубаров. Некоторые из пострадавших заключали с ним договоры на указание услуг, другие просто переводили деньги за абонементы на карту супруги Чубарова Ангелины. Мобильный телефон Максима Чубарова недоступен с ноября, но с его супругой связаться удалось.
— При чем здесь вообще журналисты? Что происходит? Сейчас собственник находится на СВО, и все клиенты об этом знают, до них это доводилось. Деньги будут возвращаться, — заявила НГС Ангелина Чубарова.
Супруга директора «Аквафэмили» имеет «примерное представление» о сумме, которую придется вернуть, но не назвала ее. Ангелина Чубарова не сообщила и сроков предстоящего возврата денег пострадавшим.
При этом претензии к Максиму Чубарову имеют не только новосибирские мамы, но и бывший сотрудник, тренер по плаванию Константин Моргачев.
— Летом этого года начались задержки с выплатой заработной платы. К осени Чубаров задолжал мне за два месяца, приходилось кормиться лишь обещаниями. Осенью стало очевидно, что проблему решать в мою пользу не собираются. Я уволился и обратился с иском суд, — рассказал НГС тренер.
Общая сумма невыплаченной зарплаты, по его словам, составила 177 тысяч рублей. 1 декабря Октябрьский районный суд начал по существу рассматривать его гражданский иск к предпринимателю.
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», Максим Чубаров прекратил свою деятельность задолго до объявления частичной мобилизации и отправки на СВО: он принял такое решение и уведомил Минюст о закрытии ИП еще 11 июля. Вероятно, по этой причине в последние месяцы клиентов убеждали платить средства его жене без заключения договоров с Чубаровым.
В ноябре в новосибирской школе закрыли бассейн, в котором утонула второклассница. После смертельного инцидента было возбуждено уголовное дело.