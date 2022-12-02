«Директор на спецоперации». Десятки новосибирцев не могут вернуть деньги за абонементы в закрывшийся бассейн

И одного занятия не посетили

Татьяна Никитина для своей десятимесячной дочери приобрела абонемент в семейно-оздоровительный центр «Аквафэмили». Занятия по плаванию с тренером обошлись в 8500 рублей, но пройти получилось не все часы: 1 ноября в группе «Аквафэмили» в WhatsApp и в паблике «ВКонтакте» клиентам сообщили, что центр по техническим причинам приостанавливает свою работу на шесть дней. Весь ноябрь Татьяна и десятки других мам впустую прождали возобновления занятий.

— Там два маленьких бассейна в этом центре, много детей, совсем малыши и постарше, получали пользу здоровью с большим удовольствием. К качеству сервиса у нас претензий не было. После 6 ноября началось какое-то затишье, занятия не начинались. В итоге на дворе декабрь, а мы не дождались ни возобновления работы, ни уплаченных за плавание денег, — рассказала НГС Татьяна Никитина.

