Итоги пятого дня Олимпиады: мы — первые по количеству медалей (но восьмые в общем зачете)

В Пекине завершился пятый день Олимпиады, и нашей команде он принес только бронзу в шорт-треке. У сборной ОКР 11 медалей: шесть бронзовых, три серебряных и две золотых — по количеству наград мы первые. Но общекомандный зачет считается по числу золота, в этом отношении наша команда пока на восьмой строчке.



Сегодня начались соревнования по хоккею у мужчин, на льду встретились сборные России и Швейцарии. Стартовый матч — и сразу победа: единственную за всю игру шайбу на 20-й минуте оформил Антон Слепышев. До конца игры швейцарцы создавали немало опасных моментов, команды по очереди оставались на льду в меньшинстве, но счет так и не изменился — 1:0 в пользу российских спортсменов.