Итоги пятого дня Олимпиады: мы — первые по количеству медалей (но восьмые в общем зачете)

В Пекине завершился пятый день Олимпиады, и нашей команде он принес только бронзу в шорт-треке. У сборной ОКР 11 медалей: шесть бронзовых, три серебряных и две золотых — по количеству наград мы первые. Но общекомандный зачет считается по числу золота, в этом отношении наша команда пока на восьмой строчке.
Сегодня начались соревнования по хоккею у мужчин, на льду встретились сборные России и Швейцарии. Стартовый матч — и сразу победа: единственную за всю игру шайбу на 20-й минуте оформил Антон Слепышев. До конца игры швейцарцы создавали немало опасных моментов, команды по очереди оставались на льду в меньшинстве, но счет так и не изменился — 1:0 в пользу российских спортсменов.
В женском слаломе пьедестал поделили Словакия, Австрия и Швейцария. Россиянка Евгения Ткаченко стала 31-й, Анастасия Горностаева заняла 33-е место, Полина Мельникова — 36-е.
В соревнованиях в сноуборд-кроссе Кристина Пауль, Мария Васильцова и Екатерина Локтева-Загорская дошли до 1/8 финала, а Александра Паршина — до 1/4, но на этом выбыла из борьбы за медали. Золото ушло в США, серебро — во Францию, бронза — в Канаду.
В лыжном двоеборье российские спортсмены оказались в конце рейтинга: Вячеслав Барков — 38-е место, Артем Галунин — 39-е, Самир Мастиев — 40-е место из 44. Медали достались Германии, Норвегии и Австрии.
В санном спорте оба наших экипажа выбыли из борьбы за медали.
В шорт-треке разыграли медали среди мужчин на дистанции 1500 метров. От России выступали Денис Айрапетян, Даниил Ейбог и Семен Елистратов, до финального забега дошел только Елистратов. В финале оказались сразу 10 участников — очень большая редкость для шорт-трека, Елистратов с первых секунд держался в лидерах.
Развязка была очень драматичной — судьбу серебра и бронзы решил фотофиниш. Третье место у нашего спортсмена, серебро досталось канадцу Стивену Дюбуа, золото — у Хвана Дэ Хона из Южной Кореи.
Шорт-трекистки не пробились в финал эстафеты на 3000 метров. Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина и Анна Вострикова стали третьими в полуфинале.
— Мы старались, не всё получилось, но в любом случае это опыт, — поделилась позже Анна Вострикова. — В следующий раз будем умнее и сильнее. Здесь постараемся выиграть финал В. На прошлой Олимпиаде голландки показали, что невозможное возможно.
СЮЖЕТ
На протяжении всего дня ждали церемонию награждения фигуристов — еще позавчера в командном турнире сборная России досрочно одержала победу. Вручение медалей всё откладывали, и сегодня появилась информация о причине: сомнительный допинг-тест одного из российских спортсменов перед Играми.
Олимпийский комитет России пока воздерживается от комментариев. В МОК причины не сообщают, утверждая, что сперва необходимо провести юридическую консультацию с Международным союзом конькобежцев.