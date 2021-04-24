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Все в белом: фоторепортаж с соревнований по виду спорта, который когда-то был способом убийства

В Новосибирске завершился чемпионат России по фехтованию

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Бои на рапирах на чемпионате России по фехтованию

Бои на рапирах на чемпионате России по фехтованию

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В Новосибирске завершился чемпионат России по фехтованию. Соревнования в этом виде спорта столь высокого уровня проходили в городе во второй раз. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел яркие моменты на дорожке и вне ее. А обозреватель Стас Соколов, который в юности отдал фехтованию на рапире несколько лет, рассказал о том, в чем красота этого спорта и почему он не так популярен, как бокс или футбол.

Участница соревнований чемпионата России по фехтованию в Новосибирске

Участница соревнований чемпионата России по фехтованию в Новосибирске

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Новосибирская школа фехтования имеет давние традиции и значительные достижения. Станислав Поздняков четыре раза становился олимпийским чемпионом (с 1992 по 2000 год) и один раз завоевал бронзу. Спортсменов с таким послужным списком вообще не много, а в фехтовании и подавно.

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Нынешние соревнования проходили на базе Сибирского регионального центра фехтования Станислава Позднякова с 17 по 24 апреля 2021 года. В торжественном открытии чемпионата примет участие президент Олимпийского комитета России и член Исполнительного комитета Международной федерации фехтования Станислав Поздняков.

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В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из 40 регионов России, в числе которых олимпийские чемпионы Инна Дериглазова (Курская область), которая смогла и здесь завоевать золотую медаль — уже пятый раз в карьере. Новосибирскую область представляли члены сборной команды России Софья Позднякова, Вениамин Решетников, Анатолий Костенко, Алина Михайлова, Любовь Шутова, Игорь Ганин, Даниил Рудых.

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Фотокорреспондент НГС попал на состязания по рапире. Это один из видов оружия в спортивном фехтовании. По сравнению с другими (саблей и шпагой), он считается более простым: меньше область поражения (только корпус), отсутствуют рубящие удары. Но это, разумеется, не делает проще победу в поединке с равным противником.

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В отличие от шпаг, которые мы все привыкли видеть в кино, спортивное фехтование использует сейчас оружие с довольно замысловатыми рукоятками — они называются пистолетными. Такая рукоятка позволяет куда точнее владеть клинком. И делаются такие рукоятки индивидуально, по руке конкретного спортсмена.

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Соревнования проводятся на довольно узкой дорожке, абсолютное большинство движений фехтовальщика производится в режиме вперед-назад. И умение вовремя уйти с линии атаки (не покинув при этом дорожку) — один из показателей мастерства.

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Клинок рапиры снабжен электронным контактом, который позволяет с точностью до долей секунды зафиксировать время нанесения укола и то, попал ли спортсмен в дозволенную зону. Например, укол в голову (фатальный в случае реального боя) или в руку при соревнованиях на рапире просто не будет засчитан.

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В фехтовании на рапире мало просто уколоть соперника, нужно сделать это правильно. В тех случаях, когда угол оказывается обоюдным, очко присуждается тому, кто нападал, или тому, кто успел провести защиту и контратаковал. Решение об этом принимают уже судьи.

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Как любой спорт, поединки по фехтованию сопровождаются колоссальным напряжением. Спортсмены кричат (победив или пропустив укол), порой бросают на пол маску и оружие. В общем, эмоции здесь порой буквально кипят.

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Несмотря на то что на фотографиях фехтование выглядит исключительно эффектно, нельзя сказать, чтобы этот вид спорта был как-то очень популярен у зрителей. Это совершенно неудивительно. Даже разбирающемуся в фехтовании человеку с трибуны довольно сложно разобраться, что же произошло только что на дорожке. Движения клинка могут быть настолько быстрыми, что самому спортсмену-то бывает их не видно — он ориентируется больше на движение его руки и корпуса.

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Каждая схватка (не поединок, а именно обмен атаками) длится порой секунду-другую. Это не бокс, где даже совершенный профан может видеть, кто и кого ударил по голове или в печень.

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Всё это делает фехтовальщиков своеобразными хранителями древнего (пусть и порядком изменившегося) искусства. Искусства, целью которого в свое время было отправить противника если не на кладбище, то как минимум надолго в госпиталь.

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Нынешний турнир — это один из этапов подготовки для участия в чемпионате Европы и Олимпийских играх в Токио 2021 года, в ходе соревнований будут выявлены сильнейшие спортсмены и команды Российской Федерации.

Рапира, шпага и сабля — часть европейской традиции. В Японии существует свой — куда более популярный в этой стране вид фехтования — кендо. В 2019 году в сербском Белграде на чемпионате Европы по этому виду спорта спортсменка из Новосибирска Мария Пономарёва взяла серебро.

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фехтованиечемпионат России
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