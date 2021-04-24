Все в белом: фоторепортаж с соревнований по виду спорта, который когда-то был способом убийства

В Новосибирске завершился чемпионат России по фехтованию. Соревнования в этом виде спорта столь высокого уровня проходили в городе во второй раз. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел яркие моменты на дорожке и вне ее. А обозреватель Стас Соколов, который в юности отдал фехтованию на рапире несколько лет, рассказал о том, в чем красота этого спорта и почему он не так популярен, как бокс или футбол.