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ХК «Сибирь» в гостях обыграл питерский «СКА»

Игра закончилась со счётом 1:4

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Игра проходила в Санкт-Петербурге

Игра проходила в Санкт-Петербурге

ХК «Сибирь» обыграл «СКА» из Санкт-Петербурга

В среду, 23 сентября, в МСРК «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, где «Сибирь» обыграла команду «СКА» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 1:4

Новосибирцы открыли счёт уже на седьмой минуте матча. Первую шайбу в ворота соперников забил защитник Ефим Гуркин. Однако «СКА» вскоре забили ответную шайбу.

Первую шайбу «СКА» забил защитник Ефим Гуркин

Во втором периоде хоккеисты «Сибири» забросили ещё две шайбы в ворота соперников.

Во втором периоде хоккеисты «Сибири забросили в ворота соперников сразу две шайбы

В середине третьего периода хоккеисты «СКА» решили играть без вратаря, однако это не помогло. На 55-й минуте нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен забил четвёртую шайбу в ворота соперников.

Решающая шайба в ворота «СКА»

Прошлый гостевой матч против минского «Динамо» новосибирцы проиграли. Игра завершилась со счётом 5:4.

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хоккейхк сибирь
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