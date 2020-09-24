ХК «Сибирь» в гостях обыграл питерский «СКА»

ХК «Сибирь» обыграл «СКА» из Санкт-Петербурга
В среду, 23 сентября, в МСРК «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, где «Сибирь» обыграла команду «СКА» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 1:4
Новосибирцы открыли счёт уже на седьмой минуте матча. Первую шайбу в ворота соперников забил защитник Ефим Гуркин. Однако «СКА» вскоре забили ответную шайбу.
Первую шайбу «СКА» забил защитник Ефим Гуркин
Во втором периоде хоккеисты «Сибири» забросили ещё две шайбы в ворота соперников.
Во втором периоде хоккеисты «Сибири забросили в ворота соперников сразу две шайбы
В середине третьего периода хоккеисты «СКА» решили играть без вратаря, однако это не помогло. На 55-й минуте нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен забил четвёртую шайбу в ворота соперников.
Решающая шайба в ворота «СКА»
Прошлый гостевой матч против минского «Динамо» новосибирцы проиграли. Игра завершилась со счётом 5:4.