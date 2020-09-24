ХК «Сибирь» в гостях обыграл питерский «СКА»

В среду, 23 сентября, в МСРК «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, где «Сибирь» обыграла команду «СКА» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 1:4

Новосибирцы открыли счёт уже на седьмой минуте матча. Первую шайбу в ворота соперников забил защитник Ефим Гуркин. Однако «СКА» вскоре забили ответную шайбу.