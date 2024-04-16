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Религия подробности Когда сойдет Благодатный огонь в 2024 году: в чем суть чуда и как отмечать этот день

Когда сойдет Благодатный огонь в 2024 году: в чем суть чуда и как отмечать этот день

Рассказываем, как правильно провести Великую субботу

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Из Иерусалима Благодатный огонь привозят во все страны

Чудо сошествия Благодатного огня — одно из главных событий в христианстве. Ежегодно, накануне православной Пасхи, со двора Иерусалимской патриархии выходит Крестный ход и направляется к Гробу Господню, чтобы воочию увидеть ниспослание Святого огня. Рассказываем, когда в 2024 году сойдет Благодатный огонь и что нужно делать в этот день всем верующим.

История Благодатного огня

Согласно священному писанию, первым свидетелем схождения Благодатного огня стал апостол Петр. Узнав о воскрешении Иисуса, он отправился к его гробнице и увидел неземной свет, освещающий Гроб Господень.

Впервые в исторических документах чудо сошествие описывается в IV веке — явление божественного света задокументировали как католические, так и мусульманские авторы. На русском языке впервые чудо описал игумен Даниил в XII веке:

— Тогда внезапно воссиял Свет Святой в Гробе Святом, вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого. И, подойдя, епископ с четырьмя дьяконами открыл двери Гроба и взял свечу у князя того, у Балдвина, и с нею вошел в Гроб и первым делом зажег свечу князя от того Святого Света, — записано в «Хождении игумена Даниила».

Когда и где сойдет Благодатный огонь в 2024 году

Чудо благодатного огня происходит каждый год в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова, также известного как Гроб Господень. Считается, что он построен именно в том месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Чудо сошествия произойдет в Великую субботу, накануне православной Пасхи — 4-го мая.

Как проходит служба у Гроба Господня

Участие в службе принимают священники Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской Церквей. Возглавляет богослужение Иерусалимский патриарх.

Всё начинается с Крестного хода: участвующие в службе движутся к Гробу Господню и обходят его трижды. Внутрь алтаря заходят Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит, разоблачившись у порога до одних подрясников — чтобы все убедились, что при них нет ни зажигалки, ни спичек.

Затем дверь в Гроб Господень запечатывают и начинается всеобщая молитва о даровании Благодатного огня. При этом никто не знает, сколько придется ждать чуда — это может занять и пару минут, и несколько часов.

Когда Благодатный огонь сходит в Гроб Господень, Иерусалимский Патриарх зажигает от него лампаду и 33 свечи, а затем выносит их присутствующим в храме. Затем собравшиеся передают огонь друг другу и привозят горящую святыню в разные страны специальными авиарейсами.

Традиции на Великую субботу

В Великую Субботу принято красить яйца и печь куличи — ведь на следующий день начинается Пасха. Продукты следует собрать в пасхальную корзину и освятить их в церкви в этот же день.

По традиции нужно украсить дом цветами и листьями, а для украшения праздничного стола на Пасху купить букет цветов — он символизирует возрождение жизни, пробуждение природы после зимы и новое начало.

За день до Пасхи нельзя ссориться и ругаться: принято, наоборот, прощать обидчиков и самому просить прощения. Если увидите человека, просящего милостыню возле храма, его нужно накормить постной едой.

Не забывайте о том, что в Страстную субботу всё еще соблюдается Великий Пост — до восхода солнца на Пасху верующие продолжают его соблюдать, не едят мяса и не пьют алкоголь.

Приметы Великой субботы

По погоде в Великую субботу можно определить, какое ждать лето: если день будет ясным и теплым, то и лето ожидается солнечным и жарким. А вот если день пройдет пасмурно — стоит ждать дождливого и холодного лета.

Чтобы сохранить молодость и здоровье, нужно бросить освященное в Великую субботу яйцо в воду и умыться ей.

Перед Пасхой, согласно приметам, лучше не спать — бодрствующий будет счастлив в браке и защитится от всех болезней. Лучше всего в эту ночь отстоять Всенощную службу, но можно молиться и дома.

Особенно повезет тем, кто родится в Великую субботу — таким детям никогда не придется страдать из-за неприятностей, а все беды обойдут их стороной. Также малыши родятся удачливыми и с отличным здоровьем.

ПО ТЕМЕ
Религия Христианство Благодатный огонь Великая суббота Чудо Приметы Традиции Правила Пасха
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