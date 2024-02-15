Народные приметы на Сретение: что сделать 15 февраля, чтобы 2024 год прошел хорошо

Один из самых известных православных праздников, Сретение, отмечается
Все народные приметы о погоде мы собрали в коротком видео выше, посмотрите.
Что нельзя делать
В этот день люди старались отложить дальние поездки и остаться дома. Отказывались от тяжелой и грязной работы, в том числе от уборки и стирки, не пили и не ругались. Считалось, что нельзя класть деньги на кухонный стол — иначе уйдет удача из дома. Грустить и унывать в этот день также не следует.
Что можно делать
Нетрудно догадаться, что в любой православный праздник, верующие отправлялись в храмы на богослужения. Оттуда они могли принести свечи, но зажигать ее нужно было только в особых случаях. 15 февраля было принято устраивать званый обед, приглашать друзей и родственников. А перед этим — испечь блины. В Сретение люди не забывали про добрые дела: помогали нуждающимся и давали милостыню.
Приметы о погоде
Со Сретением связано много народных примет, по которым люди предугадывали, какой будет весна. Например, ее поздний приход обещало звездное небо и вечерний мороз 15 февраля. А вот оттепель, наоборот, обещала раннюю весну. Если на Сретение выпадал снег, значит, март, апрель и май будут дождливыми. Определяли по погоде в этот день и урожайный год: метель и вьюга на улице — хорошего урожая не жди, потеплело и начал таять лед — пшеницы будет много.