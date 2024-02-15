Народные приметы на Сретение: что сделать 15 февраля, чтобы 2024 год прошел хорошо

Один из самых известных православных праздников, Сретение, отмечается 15 февраля . Сейчас это один из двунадесятых праздников: двенадцати важнейших христианских торжеств после Пасхи. В глубинном смысле Сретение — это встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом. Согласно народным приметам, в этот день зима встречается весной. Мы расскажем, какие есть поверья в этот праздник и что следует делать 15 февраля .