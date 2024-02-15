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Народные приметы на Сретение: что сделать 15 февраля, чтобы 2024 год прошел хорошо

Рассказываем, какие есть приметы о погоде и что категорически нельзя делать

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Сейчас это один из двунадесятых праздников: двенадцати важнейших христианских торжеств после Пасхи

Видео: Семен Громов, Артем Чудинов

Один из самых известных православных праздников, Сретение, отмечается 15 февраля. Сейчас это один из двунадесятых праздников: двенадцати важнейших христианских торжеств после Пасхи. В глубинном смысле Сретение — это встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом. Согласно народным приметам, в этот день зима встречается весной. Мы расскажем, какие есть поверья в этот праздник и что следует делать 15 февраля.

Все народные приметы о погоде мы собрали в коротком видео выше, посмотрите.

Что нельзя делать

В этот день люди старались отложить дальние поездки и остаться дома. Отказывались от тяжелой и грязной работы, в том числе от уборки и стирки, не пили и не ругались. Считалось, что нельзя класть деньги на кухонный стол — иначе уйдет удача из дома. Грустить и унывать в этот день также не следует.

Что можно делать

Нетрудно догадаться, что в любой православный праздник, верующие отправлялись в храмы на богослужения. Оттуда они могли принести свечи, но зажигать ее нужно было только в особых случаях. 15 февраля было принято устраивать званый обед, приглашать друзей и родственников. А перед этим — испечь блины. В Сретение люди не забывали про добрые дела: помогали нуждающимся и давали милостыню.

Приметы о погоде

Со Сретением связано много народных примет, по которым люди предугадывали, какой будет весна. Например, ее поздний приход обещало звездное небо и вечерний мороз 15 февраля. А вот оттепель, наоборот, обещала раннюю весну. Если на Сретение выпадал снег, значит, март, апрель и май будут дождливыми. Определяли по погоде в этот день и урожайный год: метель и вьюга на улице — хорошего урожая не жди, потеплело и начал таять лед — пшеницы будет много.

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