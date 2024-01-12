Куда квартирам еще дорожать? Крупные российские банки вслед за Сбером требуют от строителей денег за ипотеку

О решительном шаге перед Новым годом заявил Сбер. Доминирующий игрок на рынке ипотеки разослал строителям письмо, в котором заявил, что с 11 января 2024 года будет выдавать займы по льготным госпрограммам, только если строители-партнеры будут платить соответствующие «субсидии» в размере от 7,5% (для льготной ипотеки) до 11,5% (для дальневосточной и арктической ипотеки).



Все новогодние каникулы эксперты в телеграм-каналах обсуждали судьбоносное решение и называли банки, которые с наибольшей вероятностью примут его следующими. Среди них звучал и ВТБ, но до конца новогодних праздников банк хранил загадочное молчание. 9 января там подтвердили изменение условий выдачи льготной ипотеки. Теперь оформить ее можно будет только на квартиры строительных компаний-партнеров.

