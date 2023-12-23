Начался сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

В предвыборном штабе Владимира Путина сообщили о старте сбора подписей за его кандидатуру на грядущих выборах президента. В избирательном штабе, который расположился в Гостином дворе, уже прошли обучение волонтеры из регионов. Им рассказали о возможных нарушениях и о том, как это избежать.
Собирать подписи будут не только в региональных штабах за поддержку Путина, но и в отделениях Народного фронта в субъектах. Всего в сборе будут участвовать более 1000 волонтеров движения. РВ штабе предполагают, что нужное количество подписей удастся собрать в течение недели.
Напомним, о своем намерении участвовать в мартовских выборах Путин заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. По закону, Владимиру Путину необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей потенциальных избирателей — не менее 7500 подписей на каждом субъекте РФ. Подписи необходимо сдать в ЦИК до 31 января, после чего у избиркома будет 10 дней на проверку и принятие решения о регистрации кандидата или отказе в ней.