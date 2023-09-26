Путин повысил зарплату себе, министрам и генпрокурору

Президент Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат на 5,5% с 1 октября. Согласно документу, зарплата повысится у него самого, председателя правительства Михаила Мишустина, министров, руководителей отдельных ведомств. Отдельными указами президент одобрил повышение зарплат для генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Также глава государства одобрил индексацию зарплат на 5,5% для некоторых категорий бюджетников.