Президент Сербии отреагировал на события в России

Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink прокомментировал события последних дней в России. Вучич заявил, что Путин смог остановить дальнейшее развитие негативных событий в связи с мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «своим личным посланием и своей острой и сильной позицией».
— Всё завершилось благодаря сильной реакции президента Путина, очень решительной, четкой и ясной, — заявил Александар Вучич.
Вучич также отметил, что серьезный вклад в урегулирование ситуации внес глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, который 24 июня провел переговоры с Евгением Пригожиным, после чего тот заявил, что ЧВК разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря. Тем не менее «закончил всё вчера именно Путин», полагает сербский президент.