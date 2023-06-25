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Президент Сербии отреагировал на события в России

Александар Вучич отметил вклад Лукашенко в урегулирование ситуации

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Фото сделано днем 24 июня в Ростове-на-Дону

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Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink прокомментировал события последних дней в России. Вучич заявил, что Путин смог остановить дальнейшее развитие негативных событий в связи с мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «своим личным посланием и своей острой и сильной позицией».

— Всё завершилось благодаря сильной реакции президента Путина, очень решительной, четкой и ясной, — заявил Александар Вучич.

Вучич также отметил, что серьезный вклад в урегулирование ситуации внес глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, который 24 июня провел переговоры с Евгением Пригожиным, после чего тот заявил, что ЧВК разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря. Тем не менее «закончил всё вчера именно Путин», полагает сербский президент.

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