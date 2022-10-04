«Мужик из Минобороны»: вы каждый день видите это лицо по телевизору — кто это такой
Игорь Конашенков рассказывает новости про спецоперацию
Каждый день Министерство обороны проводит брифинги, то есть рассказывает о ходе проведения спецоперации на Украине. Их ведет Игорь Конашенков. Многие россияне знают его визуально, но не все запомнили имя, однако если в поисковике «Гугла» ввести «мужик из Минобороны», первое, что открывается, это профиль Конашенкова на официальном сайте министерства. Мы решили познакомить вас с ним поближе, ведь Игорь Конашенков, можно сказать, стал лицом спецоперации.
Согласно официальной информации с сайта Минобороны, Игорь Конашенков родился в Молдавской ССР, в Кишиневе, 15 мая 1966 года. То есть сейчас ему 56 лет.
В разные годы он окончил инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО, военную академию ПВО и Высшие курсы Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Служил в войсках ракетно-космической обороны, в управлении главного командования ПВО страны.
Рассказывать новости Конашенков стал неслучайно. В Минобороны он уже много лет занимается работой со СМИ.
Он рассказывал, например, о ходе операции в Сирии, о ситуации на Северном Кавказе, в зоне грузино-абхазского конфликта и в зоне грузино-южноосетинского конфликта.
С 2017 года он руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
В апреле этого года Игорь Конашенков попал под санкции Евросоюза. Об этом сообщило Russia Today.
В журнале ЕС указано, что Конашенков «причастен к распространению дезинформации о военных действиях России на Украине» и несет ответственность за «активную поддержку или реализацию действий или политики», угрожающей Украине.
В июне 2022 года указом президента Игорю Конашенкову присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
Игорь Конашенков награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, орденом Мужества, «За военные заслуги», орденом Почета и орденом Дружбы. Также у него 17 медалей.
Входит в президиум столичного Союза журналистов. Имеет звание «Мастер спорта СССР» по пентатлону (современному пятиборью).
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А вот о семье Конашенков предпочитает не рассказывать. В 2014 году на Украине взяли в плен молодого сотрудника телеканала «Звезда» по имени Никита Конашенков (через два дня его освободили). Но достоверной информации о том, приходится ли он сыном Игорю Конашенкову — нет.