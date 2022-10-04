«Мужик из Минобороны»: вы каждый день видите это лицо по телевизору — кто это такой

Каждый день Министерство обороны проводит брифинги, то есть рассказывает о ходе проведения спецоперации на Украине. Их ведет Игорь Конашенков. Многие россияне знают его визуально, но не все запомнили имя, однако если в поисковике «Гугла» ввести «мужик из Минобороны», первое, что открывается, это профиль Конашенкова на официальном сайте министерства. Мы решили познакомить вас с ним поближе, ведь Игорь Конашенков, можно сказать, стал лицом спецоперации.

