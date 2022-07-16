У России забрали чемпионат Европы по гимнастике: новости о санкциях и спецоперации за 16 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 16 июля.
Компании продолжают уходить из России
Среди них — датский Danfoss, производитель тепловой и холодильной техники. Компания заявила, что продаст свой бизнес в России и Белоруссии.
Не отстают и спортивные организации. Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Москве в 2023 году, перенесли в Баку.
Другую позицию занял министр экономики Японии по проекту «Сахалин-2». Он заявил, что японские Mitsui и Mitsubishi должны сохранить свое участие в проекте, по этому поводу с компаниями ведут переговоры.
Мошенники IKEA
Продолжают обманывать людей. На этот раз о них предупредил лично Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка. По его словам, в соцсетях и мессенджерах лжесотрудники IKEA предлагают клиентам помочь с оформлением заказа. После того как покупатель присылает ссылку на товары, которые хочет купить, он получает ссылку на фальшивую корзину магазина, к которой якобы применена «скидка от работника». Если человек оставляет на этой странице свои данные, то теряет деньги.
Работа Следственного комитета
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СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Северского района Брянской области со стороны украинских вооруженных формирований. Также сотрудники СК расследуют факты минометных обстрелов территории Курской области. Снаряды попали в приграничное село Дроновка и поселок Теткино.
Экономика
С рядом заявлений выступил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, а также помощник президента Максим Орешкин. Главное:
- в правительстве обсуждают целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию;
- Zara пока не заявляла о намерении вернуться на российский рынок;
- Tetra Pak пока не заявлял о намерении продать свои российские активы;
- Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT.