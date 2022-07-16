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Спецоперация на Украине

У России забрали чемпионат Европы по гимнастике: новости о санкциях и спецоперации за 16 июля

Что произошло за последние сутки

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Эпопея с распродажей IKEA тянется не первую неделю

Эпопея с распродажей IKEA тянется не первую неделю

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 16 июля.

Компании продолжают уходить из России

Среди них — датский Danfoss, производитель тепловой и холодильной техники. Компания заявила, что продаст свой бизнес в России и Белоруссии.

Не отстают и спортивные организации. Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Москве в 2023 году, перенесли в Баку.

Другую позицию занял министр экономики Японии по проекту «Сахалин-2». Он заявил, что японские Mitsui и Mitsubishi должны сохранить свое участие в проекте, по этому поводу с компаниями ведут переговоры.

Мошенники IKEA

Продолжают обманывать людей. На этот раз о них предупредил лично Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка. По его словам, в соцсетях и мессенджерах лжесотрудники IKEA предлагают клиентам помочь с оформлением заказа. После того как покупатель присылает ссылку на товары, которые хочет купить, он получает ссылку на фальшивую корзину магазина, к которой якобы применена «скидка от работника». Если человек оставляет на этой странице свои данные, то теряет деньги.

Работа Следственного комитета

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СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Северского района Брянской области со стороны украинских вооруженных формирований. Также сотрудники СК расследуют факты минометных обстрелов территории Курской области. Снаряды попали в приграничное село Дроновка и поселок Теткино.

Экономика

С рядом заявлений выступил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, а также помощник президента Максим Орешкин. Главное:

  • в правительстве обсуждают целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию;
  • Zara пока не заявляла о намерении вернуться на российский рынок;
  • Tetra Pak пока не заявлял о намерении продать свои российские активы;
  • Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT.

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