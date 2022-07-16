У России забрали чемпионат Европы по гимнастике: новости о санкциях и спецоперации за 16 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 16 июля.



Компании продолжают уходить из России

Среди них — датский Danfoss, производитель тепловой и холодильной техники. Компания заявила, что продаст свой бизнес в России и Белоруссии.