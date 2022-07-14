«Либо сразу на кладбище, либо обратно»:
96-летняя ветеран, вывезенная из Мариуполя на Урал, боится не дожить до гражданства РФ
Валентина Пономарева выросла в Магнитогорске и хочет жить и получать пенсию в родном городе
Эвакуированная из Мариуполя
На доме в Магнитогорске, где теперь живет
— Она вообще [из квартиры] не вылазила. Это я мог выскочить, что-то ей из еды принести, воду, — рассказывает сын Валентины Ивановны Константин. — У нас было пять подъездов, рядом — бомбоубежище советских времен. Там были дети, девушка, которая родила, были люди на колясках, некоторых на носилках приносили. Около сотни людей. Но мама не ходила [в бомбоубежище], и мы вместе месяц в доме прожили. Воды не было, газа, света, свечей тоже. Я уже придумал выход и маму на веревочке ночью водил в туалет.
Как только вдали раздавались залпы, на руки к хозяйке прибегала кошка Ася. С ней в обнимку Валентине Ивановне легче было переживать страшные минуты. Но в конце марта снаряд прилетел в их дом, он загорелся. Нужно было спасаться.
— Крыши старые, всё загорелось, — вспоминает Константин. — Квартиру разбомбило. Нам всем начали кричать: «Выходите!» Самое главное, она [мама] без кошки не хотела уходить. Дом горит, а я поперся [назад в квартиру]. Сейчас рассказываю, вы подумаете, что герой... А страшно было. Захожу, кошка спряталась, я холодильником цык [хлопнул], и она выскочила. Вот сюда залезла мне (показывает на спину. — Прим. ред.) и всю спину подрала, кричала.
Вместе с кошкой Константин выбежал на улицу, там их буквально запихнули в старые «Жигули», на которых ехал житель ДНР.
— В машину посадили и вывезли нас по зеленому коридору в Новоазовск (с августа 2014 года находится под контролем ДНР. — Прим. ред.) Меня с кошкой в багажник посадили, не знаю, как я влез. Мать — на переднее сиденье, — вспоминает Константин. — Мы приехали в школу [в пункт размещения], а там полный спортзал людей. Ну как я мать там оставлю? Хорошо, у моей тещи дом рядом, нам повезло.
Пожилую женщину с сыном и кошкой на время приютили родственники в Донбассе. И Валентина Ивановна, оказавшись в безопасности, вышла на связь с магнитогорской родней.
— Прошу вас, отвезите меня на мою родину, чтобы я посмотрела могилу матери и отца. И там я помру. Прошу, это последнее желание, — вспоминает мольбы бабушки ее магнитогорская родственница Любовь Панфилова.
Слезы Валентины Ивановны выворачивали душу родственникам из Магнитогорска и из Новоазовска. Начали планировать эвакуацию на родину.
— Сначала хотели через Ростов на поезде, а куда нам на поезде? На поезде не довез бы ее, — признается сын Валентины Ивановны. — Потом продукты взяли, загрузились в старенький микроавтобус племянника и поехали через Волгоград, через Сызрань, через Уфу сюда [в Магнитогорск].
Оказавшись в Магнитке, Валентина Ивановна снова плакала, но уже от счастья. В Мариуполе она готовилась к смерти и не вставала. В Магнитогорске ожила, уже готовит семье пирожки, облокотившись на ходунки, и обещает побаловать варениками.
— Я родилась в России. Окончив школу, поступила в 1941 году в фельдшерско-акушерскую школу в Магнитогорске. Ее же перед этим окончил брат, но он погиб на фронте. А я училась и помогала раненым в госпитале.
После войны Валентина Пономарева окончила индустриальный техникум, получила специальность «химик-аналитик — металлург», работала лаборантом на ММК. Затем получила приглашение на работу от завода в Беговате в Узбекистане и переехала туда.
— Там не было специалистов, — объясняет Валентина Ивановна. — Я проработала несколько лет, вышла замуж за молодого специалиста из Мариуполя. Отработал он, сколько положено, и мы переехали в Мариуполь. Очень много магнитогорцев как специалистов там было. Они Мариуполю помогали, строили стан 3600 и оставались потом. У них уже дети там и внуки. Русских там очень много.
Сейчас Валентина Пономарева живет у сестры Нины Осиповой. Родные сразу сказали бабушке, чтобы о деньгах не думала, прокормят. Но бабушке, которая последний раз получила украинскую пенсию еще в феврале 2022 года, хочется иметь свою копейку, оформить гражданство. Валентина Ивановна очень переживает, что не успеет дождаться российских документов.
— Как только приехали [в Магнитогорск 7 мая], соцслужбы поставили [Валентину Ивановну с сыном] на учет, выдали продукты, предоставляли машину вместе с креслом, — рассказывает родственница бабушки Любовь Панфилова. — Я сразу пошла в миграционную службу. Сначала мы оформили гостевую визу. Дали нам стандартный список документов. Там такие пункты! Экзамен на знание русского языка за 6000 рублей назначили. Потом оказалось, что его не сдают те, кому больше 65 лет.
Процедура оформления затянулась до июля.
— Врачи приезжали к нам на дом, а на дактилоскопию пришлось ехать. Валентина Ивановна у нас тренировалась спускаться с ходунками с пятого этажа, — рассказывает Любовь Панфилова. — Она хочет быть гражданкой России, но пока [обещали] только вид на жительство. Сказали нам, что потом только будет оформляться гражданство, но для этого заново будет вся процедура [сбора документов] через полгода. А она говорит, что лучше сразу везите на кладбище либо обратно. Боится, что не доживет.
В Магнитку Валентина Пономарева приехала 7 мая, а собрать пакет документов в миграционную службу семье удалось только к 26 июня. Родные Валентины Ивановны готовы просить помощи у кого угодно, лишь бы сроки оформления вида на жительство для бабушки сократили. Сын пенсионерки Константин даже думал обратиться к Алине Кабаевой. Оказалось, что в прошлом он работал тренером по футболу, дружил с семьей знаменитой гимнастки, даже занимал деньги в сложные времена. Маленькую Алину мужчина нянчил в младенчестве.
— Ее мама, Любовь, говорила: «Иди, Костя, покатай коляску [с Алиной]», — улыбается Константин.
Редакция 74.RU направила запросы по судьбе Валентины Ивановны в региональное министерство социальных отношений и Главное управление МВД по Челябинской области. В миграционной службе полиции ускорили оформление и выдали бабушке первый российский документ, но пока это лишь разрешение на временное проживание, которое не дает старушке никаких прав на пенсию и, конечно, не делает ее гражданкой РФ.
— С учетом сложившихся обстоятельств и в силу преклонного возраста Валентины Ивановны управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области выдало разрешения на временное проживание в максимально короткие сроки. На дом [
После визита полицейских родные рассказали нам, что сроки получения гражданства РФ полицейские не обозначили. Но выдали им еще один список документов и пообещали: чем быстрее соберут, тем быстрее будет гражданство.
Упрощенное получение гражданства — специальная процедура оформления гражданства России, позволяющая сократить срок проживания лица на территории РФ до момента обращения с заявлением о приеме в гражданство до
В Министерстве социальных отношений заявили, что всю необходимую помощь бабушке оказывают. Ей предложили также социальное обслуживание на дому и содействие в устройстве в стационарное учреждение (дом престарелых. — Прим. ред.). Однако она ответила отказом.
Жить в доме престарелых Валентина Ивановна действительно не хочет. В семье ей готовы обеспечить необходимый уход. Душа неспокойна только из-за отсутствия российского гражданства — пожилой женщине это крайне важно.
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