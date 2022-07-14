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Спецоперация на Украине

«Либо сразу на кладбище, либо обратно»: 96-летняя ветеран, вывезенная из Мариуполя на Урал, боится не дожить до гражданства РФ

Валентина Пономарева выросла в Магнитогорске и хочет жить и получать пенсию в родном городе

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О пережитом в Мариуполе Валентина Ивановна говорить не может из-за слез

О пережитом в Мариуполе Валентина Ивановна говорить не может из-за слез

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Эвакуированная из Мариуполя 96-летняя Валентина Пономарева вернулась в родной Магнитогорск. Здесь похоронены ее родители, живут ближайшие родственники, а дом в Донецкой области, где она жила с мужем и детьми, разбомблен. Главное желание бабушки сейчас — вернуть себе российское гражданство, но из-за бюрократии она боится не дожить до получения документов. О тяготах беженки — в нашем материале.

Ветеран стала плохо слышать после артобстрелов, но она в ясном уме, а ее памяти и красивой речи позавидуют молодые

Ветеран стала плохо слышать после артобстрелов, но она в ясном уме, а ее памяти и красивой речи позавидуют молодые

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На доме в Магнитогорске, где теперь живет 96-летняя Валентина Ивановна, нарисован указатель к советскому бомбоубежищу. Что такое укрываться от минометов и ракет, старушке пришлось испытать на себе. В светлой и уютной квартирке сестры Нины эвакуированная из Мариуполя Валентина Ивановна вспоминает о пережитом и постоянно плачет. Ее дом находился на улице Азовстальской, рядом с одноименным комбинатом, и загорелся от снаряда во время артобстрела. Когда началась активная фаза спецоперации, бабушка даже смирилась с тем, что может погибнуть. Прятаться она не могла — ноги не ходят. Хорошо, что рядом всё это время был сын.

Константин во время обстрелов не спускался в бомбоубежище — не мог бросить лежачую маму

Константин во время обстрелов не спускался в бомбоубежище — не мог бросить лежачую маму

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— Она вообще [из квартиры] не вылазила. Это я мог выскочить, что-то ей из еды принести, воду, — рассказывает сын Валентины Ивановны Константин. — У нас было пять подъездов, рядом — бомбоубежище советских времен. Там были дети, девушка, которая родила, были люди на колясках, некоторых на носилках приносили. Около сотни людей. Но мама не ходила [в бомбоубежище], и мы вместе месяц в доме прожили. Воды не было, газа, света, свечей тоже. Я уже придумал выход и маму на веревочке ночью водил в туалет.

После жизни под минометными обстрелами баба Валя пугается громких звуков и не может нарадоваться светлой ванной. Украинская квартира пенсионерки в последний месяц погрузилась во тьму

После жизни под минометными обстрелами баба Валя пугается громких звуков и не может нарадоваться светлой ванной. Украинская квартира пенсионерки в последний месяц погрузилась во тьму

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Как только вдали раздавались залпы, на руки к хозяйке прибегала кошка Ася. С ней в обнимку Валентине Ивановне легче было переживать страшные минуты. Но в конце марта снаряд прилетел в их дом, он загорелся. Нужно было спасаться.

— Крыши старые, всё загорелось, — вспоминает Константин. — Квартиру разбомбило. Нам всем начали кричать: «Выходите!» Самое главное, она [мама] без кошки не хотела уходить. Дом горит, а я поперся [назад в квартиру]. Сейчас рассказываю, вы подумаете, что герой... А страшно было. Захожу, кошка спряталась, я холодильником цык [хлопнул], и она выскочила. Вот сюда залезла мне (показывает на спину. — Прим. ред.) и всю спину подрала, кричала.

Эту фотографию еще до начала спецоперации Валентина Ивановна из Мариуполя присылала сестре Нине в Магнитогорск. Бабушка всегда любила кошек, всех питомиц звала Асями

Эту фотографию еще до начала спецоперации Валентина Ивановна из Мариуполя присылала сестре Нине в Магнитогорск. Бабушка всегда любила кошек, всех питомиц звала Асями

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Вместе с кошкой Константин выбежал на улицу, там их буквально запихнули в старые «Жигули», на которых ехал житель ДНР.

— В машину посадили и вывезли нас по зеленому коридору в Новоазовск (с августа 2014 года находится под контролем ДНР. — Прим. ред.) Меня с кошкой в багажник посадили, не знаю, как я влез. Мать — на переднее сиденье, — вспоминает Константин. — Мы приехали в школу [в пункт размещения], а там полный спортзал людей. Ну как я мать там оставлю? Хорошо, у моей тещи дом рядом, нам повезло.

Пожилую женщину с сыном и кошкой на время приютили родственники в Донбассе. И Валентина Ивановна, оказавшись в безопасности, вышла на связь с магнитогорской родней.

— Прошу вас, отвезите меня на мою родину, чтобы я посмотрела могилу матери и отца. И там я помру. Прошу, это последнее желание, — вспоминает мольбы бабушки ее магнитогорская родственница Любовь Панфилова.

Любовь Панфилова признается: после звонков бабушки сердце обливалось кровью

Любовь Панфилова признается: после звонков бабушки сердце обливалось кровью

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Слезы Валентины Ивановны выворачивали душу родственникам из Магнитогорска и из Новоазовска. Начали планировать эвакуацию на родину.

— Сначала хотели через Ростов на поезде, а куда нам на поезде? На поезде не довез бы ее, — признается сын Валентины Ивановны. — Потом продукты взяли, загрузились в старенький микроавтобус племянника и поехали через Волгоград, через Сызрань, через Уфу сюда [в Магнитогорск].

Семья Валентины Ивановны осталась жить в Магнитогорске, и всё это время родственники поддерживали связь

Семья Валентины Ивановны осталась жить в Магнитогорске, и всё это время родственники поддерживали связь

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Оказавшись в Магнитке, Валентина Ивановна снова плакала, но уже от счастья. В Мариуполе она готовилась к смерти и не вставала. В Магнитогорске ожила, уже готовит семье пирожки, облокотившись на ходунки, и обещает побаловать варениками.

— Я родилась в России. Окончив школу, поступила в 1941 году в фельдшерско-акушерскую школу в Магнитогорске. Ее же перед этим окончил брат, но он погиб на фронте. А я училась и помогала раненым в госпитале.

На старых снимках — отец и старший брат Валентины Пономаревой. Первый прошел три войны и вернулся домой, а брат погиб на фронте

На старых снимках — отец и старший брат Валентины Пономаревой. Первый прошел три войны и вернулся домой, а брат погиб на фронте

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После войны Валентина Пономарева окончила индустриальный техникум, получила специальность «химик-аналитик — металлург», работала лаборантом на ММК. Затем получила приглашение на работу от завода в Беговате в Узбекистане и переехала туда.

— Там не было специалистов, — объясняет Валентина Ивановна. — Я проработала несколько лет, вышла замуж за молодого специалиста из Мариуполя. Отработал он, сколько положено, и мы переехали в Мариуполь. Очень много магнитогорцев как специалистов там было. Они Мариуполю помогали, строили стан 3600 и оставались потом. У них уже дети там и внуки. Русских там очень много.

В Мариуполе остались документы Валентины Ивановны как ветерана Великой Отечественной. Захватить при эвакуации удалось не всё

В Мариуполе остались документы Валентины Ивановны как ветерана Великой Отечественной. Захватить при эвакуации удалось не всё

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Но трудовая книжка на руках. Бабушка гордится тем, что работала на Магнитогорском металлургическом комбинате и помогала раненым в военном госпитале

Но трудовая книжка на руках. Бабушка гордится тем, что работала на Магнитогорском металлургическом комбинате и помогала раненым в военном госпитале

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Сейчас Валентина Пономарева живет у сестры Нины Осиповой. Родные сразу сказали бабушке, чтобы о деньгах не думала, прокормят. Но бабушке, которая последний раз получила украинскую пенсию еще в феврале 2022 года, хочется иметь свою копейку, оформить гражданство. Валентина Ивановна очень переживает, что не успеет дождаться российских документов.

Родные успокаивают Валентину Ивановну, просят не переживать из-за расходов, но ветерану больно, что она живет без гражданства и пенсии

Родные успокаивают Валентину Ивановну, просят не переживать из-за расходов, но ветерану больно, что она живет без гражданства и пенсии

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С украинским паспортом Валентина Пономарева не может оформить выплаты, положенные в РФ. А еще ветеран переживает, что из-за отсутствия российских документов ее не смогут похоронить рядом с родителями

С украинским паспортом Валентина Пономарева не может оформить выплаты, положенные в РФ. А еще ветеран переживает, что из-за отсутствия российских документов ее не смогут похоронить рядом с родителями

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— Как только приехали [в Магнитогорск 7 мая], соцслужбы поставили [Валентину Ивановну с сыном] на учет, выдали продукты, предоставляли машину вместе с креслом, — рассказывает родственница бабушки Любовь Панфилова. — Я сразу пошла в миграционную службу. Сначала мы оформили гостевую визу. Дали нам стандартный список документов. Там такие пункты! Экзамен на знание русского языка за 6000 рублей назначили. Потом оказалось, что его не сдают те, кому больше 65 лет.

Процедура оформления затянулась до июля.

— Врачи приезжали к нам на дом, а на дактилоскопию пришлось ехать. Валентина Ивановна у нас тренировалась спускаться с ходунками с пятого этажа, — рассказывает Любовь Панфилова. — Она хочет быть гражданкой России, но пока [обещали] только вид на жительство. Сказали нам, что потом только будет оформляться гражданство, но для этого заново будет вся процедура [сбора документов] через полгода. А она говорит, что лучше сразу везите на кладбище либо обратно. Боится, что не доживет.

На поддержку семьи ветеран может рассчитывать безоговорочно, а вот на помощь российских властей — не очень

На поддержку семьи ветеран может рассчитывать безоговорочно, а вот на помощь российских властей — не очень

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Украинско-российская родня очень дружна. До спецоперации они часто гостили друг у друга, отмечали дни рождения в семейном кругу

Украинско-российская родня очень дружна. До спецоперации они часто гостили друг у друга, отмечали дни рождения в семейном кругу

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В Магнитку Валентина Пономарева приехала 7 мая, а собрать пакет документов в миграционную службу семье удалось только к 26 июня. Родные Валентины Ивановны готовы просить помощи у кого угодно, лишь бы сроки оформления вида на жительство для бабушки сократили. Сын пенсионерки Константин даже думал обратиться к Алине Кабаевой. Оказалось, что в прошлом он работал тренером по футболу, дружил с семьей знаменитой гимнастки, даже занимал деньги в сложные времена. Маленькую Алину мужчина нянчил в младенчестве.

— Ее мама, Любовь, говорила: «Иди, Костя, покатай коляску [с Алиной]», — улыбается Константин.

Фото сыновей Игоря и Константина, документы и кошка Ася — всё, что забрала Валентина Пономарева из своей квартиры. Времени, чтобы собраться не было вообще: ее дом горел

Фото сыновей Игоря и Константина, документы и кошка Ася — всё, что забрала Валентина Пономарева из своей квартиры. Времени, чтобы собраться не было вообще: ее дом горел

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Редакция 74.RU направила запросы по судьбе Валентины Ивановны в региональное министерство социальных отношений и Главное управление МВД по Челябинской области. В миграционной службе полиции ускорили оформление и выдали бабушке первый российский документ, но пока это лишь разрешение на временное проживание, которое не дает старушке никаких прав на пенсию и, конечно, не делает ее гражданкой РФ.

— С учетом сложившихся обстоятельств и в силу преклонного возраста Валентины Ивановны управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области выдало разрешения на временное проживание в максимально короткие сроки. На дом [12 июля] приехали сотрудники и вручили документ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Полицейские также разъяснили порядок упрощенного приема в гражданство Российской Федерации.

После визита полицейских родные рассказали нам, что сроки получения гражданства РФ полицейские не обозначили. Но выдали им еще один список документов и пообещали: чем быстрее соберут, тем быстрее будет гражданство.

Упрощенное получение гражданства — специальная процедура оформления гражданства России, позволяющая сократить срок проживания лица на территории РФ до момента обращения с заявлением о приеме в гражданство до 1 года и менее. При стандартном оформлении до обращения за гражданством РФ человек должен прожить в России 5 лет.

12 июля Валентине Ивановне выдали разрешение на временное проживание

12 июля Валентине Ивановне выдали разрешение на временное проживание

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В Министерстве социальных отношений заявили, что всю необходимую помощь бабушке оказывают. Ей предложили также социальное обслуживание на дому и содействие в устройстве в стационарное учреждение (дом престарелых. — Прим. ред.). Однако она ответила отказом.

По характеру Валентина Ивановна — оптимист. Унывать не привыкла

По характеру Валентина Ивановна — оптимист. Унывать не привыкла

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Жить в доме престарелых Валентина Ивановна действительно не хочет. В семье ей готовы обеспечить необходимый уход. Душа неспокойна только из-за отсутствия российского гражданства — пожилой женщине это крайне важно.

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— Кроме того, сотрудники социальной защиты помогли собрать пакет документов для выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. По предварительной информации, Валентина Ивановна в годы Великой Отечественной войны работала в городской больнице Магнитогорска. Сотрудники соцзащиты оказывают содействие в сборе документов для подтверждения статуса труженика тыла, — сообщили в Минсоце Челябинской области.

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