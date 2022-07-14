«Либо сразу на кладбище, либо обратно»: 96-летняя ветеран, вывезенная из Мариуполя на Урал, боится не дожить до гражданства РФ

Как только вдали раздавались залпы, на руки к хозяйке прибегала кошка Ася. С ней в обнимку Валентине Ивановне легче было переживать страшные минуты. Но в конце марта снаряд прилетел в их дом, он загорелся. Нужно было спасаться.



— Крыши старые, всё загорелось, — вспоминает Константин. — Квартиру разбомбило. Нам всем начали кричать: «Выходите!» Самое главное, она [мама] без кошки не хотела уходить. Дом горит, а я поперся [назад в квартиру]. Сейчас рассказываю, вы подумаете, что герой... А страшно было. Захожу, кошка спряталась, я холодильником цык [хлопнул], и она выскочила. Вот сюда залезла мне (показывает на спину. — Прим. ред.) и всю спину подрала, кричала.