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Навальный этапирован в колонию строгого режима

Оппозиционера перевели в ИК-6 Владимирской области

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Алексей Навальный был приговорен к 9 годам колонии строгого режима

Алексей Навальный был приговорен к 9 годам колонии строгого режима

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Оппозиционер Алексей Навальный этапирован в ИК-6 Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Сергея Яжана. ИК-6 — колония строгого режима, куда Навальный был направлен по решению суда — 22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Адвокаты оппозиционера подавали апелляционную жалобу, но в мае Мосгорсуд ее отклонил.

Предположения, что Навальный попадет именно в эту колонию высказывались и ранее. Корреспонденты портала MSK1.RU поговорили с бывшим заключенным, который отбывал там наказание: он рассказал о жестоком обращении с заключенными.

Дело о мошенничестве против Алексея Навального возбудили в конце 2020 года. По версии следствия, юрлица Навального собрали с граждан 588 млн рублей в качестве пожертвований. Деньги предназначались только на нужды фондов, но оппозиционер, как считает СК, потратил больше 356 миллионов на личные цели, включая «отдых за границей». Также ему вменили неуважение к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны — оскорбительными посчитались реплики Навального в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой.

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