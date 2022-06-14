Навальный этапирован в колонию строгого режима
Оппозиционера перевели в ИК-6 Владимирской области
Оппозиционер Алексей Навальный этапирован в ИК-6 Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Сергея Яжана. ИК-6 — колония строгого режима, куда Навальный был направлен по решению суда — 22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Адвокаты оппозиционера подавали апелляционную жалобу, но в мае Мосгорсуд ее отклонил.
Предположения, что Навальный попадет именно в эту колонию высказывались и ранее. Корреспонденты портала MSK1.RU поговорили с бывшим заключенным, который отбывал там наказание: он рассказал о жестоком обращении с заключенными.
Дело о мошенничестве против Алексея Навального возбудили в конце 2020 года. По версии следствия, юрлица Навального собрали с граждан 588 млн рублей в качестве пожертвований. Деньги предназначались только на нужды фондов, но оппозиционер, как считает СК, потратил больше 356 миллионов на личные цели, включая «отдых за границей». Также ему вменили неуважение к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны — оскорбительными посчитались реплики Навального в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой.