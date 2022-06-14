Навальный этапирован в колонию строгого режима

Оппозиционер Алексей Навальный этапирован в ИК-6 Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Сергея Яжана. ИК-6 — колония строгого режима, куда Навальный был направлен по решению суда — 22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Адвокаты оппозиционера подавали апелляционную жалобу, но в мае Мосгорсуд ее отклонил.

