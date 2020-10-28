Депутаты согласились поднять зарплаты сотрудникам мэрии Новосибирска

В Новосибирске сотрудникам мэрии повысят зарплату на 3%
Во время второй сессии депутатов горсовета 7-го созыва 28 октября было принято решение о повышении зарплаты сотрудникам мэрии Новосибирска.
— Проектом решения предлагается повысить с 1 октября на 3% размеры ежемесячного денежного содержания депутатов выборных должностных лиц местного самоуправления, членов городской избирательной комиссии, председателя контрольно-счетной палаты, а также повысить ежемесячный оклад муниципальных служащих мэрии Новосибирска, — сказала во время своего выступления глава департамента правовой и кадровой политики мэрии Новосибирска Маргарита Маслова.
Депутаты голосовали за принятие решения в двух чтениях. Из 41 присутствующего 34 проголосовали «за», 4 — воздержались.
В прошлом году Совет депутатов Новосибирска решил повысить зарплаты себе и чиновникам. В результате доходы мэра выросли с 36,7 тысячи до 38,3 тысячи рублей в месяц. Всего за 2019 год Анатолий Локоть заработал 3,63 млн рублей. Также незначительно выросли доходы других сотрудников. В этом году НГС изучил отчеты об исполнении бюджета города и узнал, в какую сумму обходились нам градоначальники.