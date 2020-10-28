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Депутаты согласились поднять зарплаты сотрудникам мэрии Новосибирска

Такое решение было принято сегодня на сессии

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Депутаты проголосовали за принятие решения в двух чтениях

Депутаты проголосовали за принятие решения в двух чтениях

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В Новосибирске сотрудникам мэрии повысят зарплату на 3%

Во время второй сессии депутатов горсовета 7-го созыва 28 октября было принято решение о повышении зарплаты сотрудникам мэрии Новосибирска.

— Проектом решения предлагается повысить с 1 октября на 3% размеры ежемесячного денежного содержания депутатов выборных должностных лиц местного самоуправления, членов городской избирательной комиссии, председателя контрольно-счетной палаты, а также повысить ежемесячный оклад муниципальных служащих мэрии Новосибирска, — сказала во время своего выступления глава департамента правовой и кадровой политики мэрии Новосибирска Маргарита Маслова.

Депутаты голосовали за принятие решения в двух чтениях. Из 41 присутствующего 34 проголосовали «за», 4 — воздержались.

В прошлом году Совет депутатов Новосибирска решил повысить зарплаты себе и чиновникам. В результате доходы мэра выросли с 36,7 тысячи до 38,3 тысячи рублей в месяц. Всего за 2019 год Анатолий Локоть заработал 3,63 млн рублей. Также незначительно выросли доходы других сотрудников. В этом году НГС изучил отчеты об исполнении бюджета города и узнал, в какую сумму обходились нам градоначальники.

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Горсоветзарплаты чиновниковмэрия Новосибирска
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