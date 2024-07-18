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Работа «Рост на 21%»: в Новосибирске стали чаще брать на работу подростков — список популярных вакансий

«Рост на 21%»: в Новосибирске стали чаще брать на работу подростков — список популярных вакансий

Юных кандидатов ищут из-за кадрового дефицита

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3 комментария
Часто подростки устраиваются официантами, курьерами и бариста

В Новосибирске выросло количество резюме подростков, а работодатели стали чаще рассматривать таких кандидатов для трудоустройства. К таким выводам пришли аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру».

— Специалисты зафиксировали рост количества резюме несовершеннолетних кандидатов в Новосибирской области. Количество резюме юных соискателей в возрасте 14–17 лет в регионе за месяц увеличилось на 73%, но популярность подработки среди молодых кандидатов выросла и относительно прошлого года. Также за год увеличились средние зарплатные ожидания соискателей в возрасте 14–17 лет, — отметили в исследовательском центре.

В этом году на сервисе «Зарплата.ру» новых резюме стало больше на 31% в сравнении с предыдущим годом. За год средняя желаемая зарплата юных соискателей выросла на 27% и составила 37,8 тысячи рублей. По России средние зарплатные ожидания молодых кандидатов увеличились на 22% и составили 35,8 тысячи рублей.

Работодатели стали чаще интересоваться резюме кандидатов 14–17 лет (+21%). Это говорит о том, что компании в борьбе с кадровым дефицитом стараются привлечь для работы юных сотрудников.

Новосибирские молодые соискатели в основном хотят работать официантами и бариста, упаковщиками или комплектовщиками, продавцами, администраторами, курьерами. В этом году подростки стали чаще публиковать резюме на позиции разнорабочих (в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году), грузчиков (в 1,7 раза), уборщиков (в 1,7 раза), аниматоров (в 1,9 раза).

Ранее НГС писал о том, сколько новосибирцы готовы тратить на отпуск. Суммы варьируются от 30 до 150 тысяч рублей.

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Работа Вакансии Зарплата Подростки Трудоустройство
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Комментарии
4
Гость
18 июля 2024, 09:26
так это Резюме, а не Вакансий ?! *рукалицо
Гость
18 июля 2024, 09:38
На взрослых кандидатов не хватает денег???
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