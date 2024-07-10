«Экономят буквально на всем»: сколько новосибирцы готовы тратить на отпуск — изучаем цифры

Многие жители Новосибирска не планируют в отпуске покупать сувениры и подарки Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Аналитики выяснили, сколько денег в 2024 году новосибирцы тратят на отпуск и на чем предпочитают экономить в отпуске в этом году. Статистику предоставили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.



— В топ основных трат попали съем жилья, шопинг, сувениры и развлечения. Также респонденты указали, какие бюджеты закладывают для своих отпускных поездок в этом году. Основные статьи экономии отпускного бюджета — шопинг (34%), аренда жилья (26%) и развлечения (14%), — отметили аналитики.

Также новосибирцы предпочитают не растрачиваться сильно на сувенирах из поездок и подарках оттуда (11%), на экскурсии (6%) и билеты (3%). 3% сибиряков экономят на мобильной связи и еще 3% — буквально на всем.

При этом, 17% жителей Новосибирска готовы потратить в отпуске на одного человека не больше 30 тысяч рублей (17%). 12% планируют тратить от 30 до 50 тысяч, 13% — 50­­–70 тысяч рублей, 10% –от 70 до 90 тысяч. Еще 10% потратят на себя в отпуске от 90 до 110 тысяч, 9% — от 110 до 130, 12% — от 130 до 150 тысяч, больше 150 тысяч готовы прокутить на себя в отпуске 17% опрошенных горожан.

Исследование специалисты проводили среди новосибирцев в возрасте от 25 до 55 лет. Оказалось, 50% участников опроса стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году.

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