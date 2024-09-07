В Новосибирской области молодая пара заблудилась в лесу — сибиряков ищут волонтеры

Сибиряки пропали 7 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области волонтеры объяснили срочный сбор на поиски пропавших Николая Давыдова и Юлии Суховеевой. Как сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», 7 сентября сибиряки ушли и лес и заблудились в Колыванском районе.

Подробности произошедшего рассказали НГС в пресс-службе организации. Выяснилось, что заявка на поиск двух молодых людей поступила на горячую линию отряда.

— Сегодня днем они ушли на природу в районе села Вьюны и не вернулись. У пропавших с собой телефон, с помощью которого они сами заявили о своей пропаже, — сообщили в отряде.

Из-за неустойчивой связи специалистам не удалось получить достаточное количество данных для составления ориентировки. В связи с этим в поисковом отряде также не разместили фотографии пропавших.

— Группа распространения информации «ЛизаАлерт» Новосибирской области начала активно распространять ориентировки в сети, были выполнены первичные задачи по поиску, запущен активный поиск, — сообщили в пресс-службе отряда.

Несколько дней назад в Новосибирской области пропал 18-летний парень. Его местонахождение неизвестно с 5 сентября.