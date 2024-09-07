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В Новосибирской области молодая пара заблудилась в лесу

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Происшествия В Новосибирской области молодая пара заблудилась в лесу — сибиряков ищут волонтеры

В Новосибирской области молодая пара заблудилась в лесу — сибиряков ищут волонтеры

Они сами заявили о своей пропаже

2 016
33 комментария

Сибиряки пропали 7 сентября

В Новосибирской области волонтеры объяснили срочный сбор на поиски пропавших Николая Давыдова и Юлии Суховеевой. Как сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», 7 сентября сибиряки ушли и лес и заблудились в Колыванском районе.

Подробности произошедшего рассказали НГС в пресс-службе организации. Выяснилось, что заявка на поиск двух молодых людей поступила на горячую линию отряда.

— Сегодня днем они ушли на природу в районе села Вьюны и не вернулись. У пропавших с собой телефон, с помощью которого они сами заявили о своей пропаже, — сообщили в отряде.

Из-за неустойчивой связи специалистам не удалось получить достаточное количество данных для составления ориентировки. В связи с этим в поисковом отряде также не разместили фотографии пропавших.

— Группа распространения информации «ЛизаАлерт» Новосибирской области начала активно распространять ориентировки в сети, были выполнены первичные задачи по поиску, запущен активный поиск, — сообщили в пресс-службе отряда.

Несколько дней назад в Новосибирской области пропал 18-летний парень. Его местонахождение неизвестно с 5 сентября.

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Обновлено.

Как сообщили в поисковом отряде, сибиряки найдены живыми.

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Пропал ЛизаАлерт Заблудился Новосибирская область Лес
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Комментарии
34
Звездолет Сигареты Вега
7 сентября 2024, 23:15
уйти вдвоем и заявить о пропаже. как романтично.
tumevg р777ок
7 сентября 2024, 23:17
Вьюны моя Родина. Где там заблудиться? Ну только за кладбищем на горе. Да и то сложно
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