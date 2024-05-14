Сибиряк на электровелосипеде вылетел на встречку и врезался в «Тойоту» на Первомайке

В Первомайском районе Новосибирска 49-летний мужчина на электровелосипеде врезался в машину. ДТП произошло вчера, 13 мая, в 18:40.
— Водитель электровелосипеда двигался по улице Твардовского, не справился с управлением и совершил столкновение со встречной «Тойотой Алион», — объяснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Пострадал водитель электровелосипеда. Его увезли в больницу с различными травмами.
— По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — добавили автоинспекторы.
В прошлом году появились новые правила, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатов, моноколес и прочего.