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Происшествия Сибиряк на электровелосипеде вылетел на встречку и врезался в «Тойоту» на Первомайке

Сибиряк на электровелосипеде вылетел на встречку и врезался в «Тойоту» на Первомайке

Мужчину увезли в больницу

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Автомобиль получил значительные повреждения

В Первомайском районе Новосибирска 49-летний мужчина на электровелосипеде врезался в машину. ДТП произошло вчера, 13 мая, в 18:40.

— Водитель электровелосипеда двигался по улице Твардовского, не справился с управлением и совершил столкновение со встречной «Тойотой Алион», — объяснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Пострадал водитель электровелосипеда. Его увезли в больницу с различными травмами.

— По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — добавили автоинспекторы.

В прошлом году появились новые правила, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатов, моноколес и прочего.

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