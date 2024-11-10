Кто дороже: Алсу или MIA BOYKA? Стали известны гонорары звезд на новогодние корпоративы

В разгаре последний осенний месяц 2024 года, близятся новогодние корпоративы. Ежегодно становятся известны списки самых высокооплачиваемых звезд. Много лет в топе одни и те же лица, с годами их гонорары не падают. Новые подробности о заработках звезд на Новый год рассказал MSK1.RU известный российский продюсер, концертный директор многих артистов Табриз Шахиди.
В прошлом году рейтинг самых высокооплачиваемых артистов возглавляли Филипп Киркоров, Баста и группа «Руки вверх!». Стоимость их выступлений оценивались в 8–10 млн рублей. Средние значения были у Полины Гагариной, SHAMANа, Анны Асти и группы «Звери» — от 6 до 8 млн рублей. Замыкали список Клава Кока и Владимир Пресняков — их гонорары составляли от 3 до 4 млн рублей.
Кто из артистов востребован в 2024 году?
По словам экспертов, в 2024 году артисты продолжают активно выступать и принимать заказы на новогодние корпоративы. Табриз Шахиди отмечает, что снижения активности он не заметил. По показателям уходящий год может достигнуть уровня предковидного 2019 года.
— У некоторых категорий артистов ощущается небольшое снижение по общему количеству выступлений, но это обычный маятник от декабря к декабрю: в зависимости от настроений, вкусов, популярности на данный момент и новых, ставших трендовыми артистов, которых не сильно много, — уточняет Табриз Шахиди.
Он отмечает, что список самых востребованных артистов, по сравнению с прошлым годом, практически не поменялся. Добавились лишь группа «Мираж» и певица Ева Польна. Интерес к ним возрос после громкого сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте» (18+). Саундтреками к нему стали популярные в 1980-х и 1990-х песни.
По данным эксперта, спрос на звездных артистов высокий. Первая пятерка из топа уже практически полностью забронирована на декабрь.
Сам же топ-30 самых востребованных артистов в 2024 году выглядит так:
— Нет никакого смысла высчитывать, кто из артистов на 10-м, а кто на 20-м месте в этом абсолютно условном субъективном рейтинге. Между ними разница в количестве выступлений может быть всего в 2 или 3 ивента (мероприятия — Прим. ред.). Лидеры рынка (топ-5) работают по 15–20 праздников в декабре, — говорит Табриз Шахиди.
Среди самых популярных ведущих — Игорь Верник, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Скулкина, Тимур Родригез, Марина Кравец, Яна Чурикова, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Яна Кошкина, Оскар Кучера, Дмитрий Губерниев и Азамат Мусагалиев.
Сколько артисты берут за выступления на корпоративах?
По данным Табриза Шахиди, гонорары первой десятки рейтинга (от Леонида Агутина до Сосо Павлиашвили) — 5–12 млн рублей без учета налогов.
— В целом гонорары большинства популярных артистов в сравнении даже с прошлым годом увеличились на 20–60%. Средний чек на хедлайнера в декабре 2024-го — от 3 до 10 млн рублей, — сообщает концертный директор.
Он также отмечает, что ставка может увеличиться в зависимости от дня недели в декабре. Например, с первой пятницы декабря артисты завышают гонорары или отказываются делать скидки.
На стоимость выступлений влияет и репутация звезды. Так, например, после громкого развода гонорар и цены на билеты у певицы Алсу значительно выросли. А у блогерши и исполнительницы хита «Пикачу» MIA BOYKA ставка снизилась. По данным Mash, это произошло вскоре после скандала с девочкой-квадробером. Правда, артистка опровергла слухи и намекнула, что спрос на нее даже вырос.
— СМИ пишут, что я снизила стоимость за выступления. Вообще нет. Никогда еще в жизни я не стоила столько, сколько сейчас, — заявляет блогер в своем в Telegram-канале.
Кризиса нет?
На фоне новостей о постоянном росте цен на элементарные продукты и услуги интересно было узнать, какова ситуация в индустрии развлечений. Табриз Шахиди рассказывает, что в этом году организация мероприятий стоит от 3 до 40 (и более) млн рублей. Самый бюджетный вариант торжества — от 3 до 8 млн рублей. В нем шансы на выступления звезды очень малы. Средний и самый распространенный сегмент — от 15 до 30 млн (там может быть один-два хедлайнера). Наконец, дорогие мероприятия требуют на организацию не менее 40 млн рублей. По наблюдению собеседника, таких пышных торжеств от силы 5% от общего числа всех событий.
В России отношение к высоким заработкам звезд неоднозначное. В последнее время власти стали всё чаще высказывать недовольство по поводу доходов звезд. На прошлой неделе депутат Госдумы Игорь Антропенко попросил медиаменеджеров ограничить размер их гонораров в преддверии новогодних праздников.
— На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд, — заявил политический деятель в разговоре с РИА Новости.
Табриз Шахиди возмущен предложением Антропенко. Он обращает внимание на то, что размер гонораров влияет на налоги: чем они выше, тем больше средств пойдет в государственный бюджет.
— Инициатива уважаемого депутата Антропенко не более чем популизм. Давайте до кучи запретим автосалоны и покупку квартир. Установите, кстати, верхнюю планку стоимости квадратного метра в Москве! — замечает Табриз Шахиди. — Я бы отметил также, что компании, «гуляющие» раз в году, несравнимо ощутимее и гораздо значительнее помогают СВО. И делают это уже почти три года. Чрезвычайно важно и то, что эти деньги остаются внутри страны. Оставьте в покое малый бизнес.
Большой резонанс вызвали запросы SHAMANа, концерты которого оплачивались из государственного бюджета. Так, например, за час выступления на празднике День города в Оренбурге заслуженному артисту России заплатили 16,6 млн рублей. При этом в муниципальном бюджете не хватало денег на выплаты пострадавшим в наводнении.
Ранее в СМИ сообщили, что бывшие солистки группы t.A.T.u якобы готовы воссоединиться ради выступления на новогодних корпоративах. По данным Shot, размер их гонорара составит 15 миллионов рублей. Однако представители ни Лены Катиной, ни Юлии Волковой эту информацию не подтвердили. О воссоединении и совместных выступлениях речи пока не идет.