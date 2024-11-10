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На Октябрьском мосту открыли третью полосу

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Дороги и транспорт Домой без пробок: на Октябрьском мосту в Новосибирске открыли третью полосу в сторону правого берега

Домой без пробок: на Октябрьском мосту в Новосибирске открыли третью полосу в сторону правого берега

Ремонт моста идет с 2022 года

1 732
20 комментариев

Во время ремонта на мосту сменился подрядчик

В Новосибирске 10 ноября на Октябрьском мосту отрыли третью полосу в сторону правого берега. Об этом сообщили очевидцы в телегам-канале «АСТ-54 Black».

— У Новосибирцев утро сильно доброе. На коммунальном мосту открыта третья полоса в сторону правого берега. Это успех, но по ней никто не едет, ибо выглядит это как мираж, не иначе, — говорится в посте.

Мост начали ремонтировать в мае 2022 года. Этим занималась подрядная организация «СпецТрансСтрой». Для того чтобы ремонт продвигался быстрее, привлекли дополнительные подрядные организации — ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». Они с 7 марта 2024 года вышли на ремонт моста по направлению движения с левого на правый берег. Эти подрядчики занимались усилением тротуарной части, а также меняли ограждения безопасности.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СК «Дороги Сибири» образовано в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова. На конец 2023 года выручка компании составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

26 августа мэрия расторгла контракт с подрядной организацией ООО «СпецТрансСтрой». Весь объем невыполненной работы сейчас передают ООО «ДК Клевер».

По данным сервиса «RusProfile», компания «СпецТрансСтрой» была зарегистрирована в 2009 году. Генеральный директор организации — Сергей Арапов, конечный владелец — Сергей Дмуха. На конец прошлого года выручка компании составила 3,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей.

Вместе с тем подрядная организация ООО «СК Дороги Сибири» обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспорта на участке, где идет ремонт, поддерживает участок в транспортно-эксплуатационном состоянии, следит за состоянием покрытия.

Недавно мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть раньше обозначенного срока. Завершить ремонт должны не позднее декабря.

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Комментарии
20
иван-т
24 минуты
Всего то 2.5 года и одну полосу сделали. Премию всем. Губернатору орден Невского
274671462
1 час
Чото по фото не видно что открыли совсем. А... в тенденциях времени, открыли на 80%
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