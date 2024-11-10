Бывшая жена гастролера с тигренком обвинила его в грубости к животным — видео, где он замахивается палкой на ягуара

Александра Волкова с тигрёнком засняла камера домофона Источник: Рихарда Лем / NGS.RU, читательница НГС











Бывшая жена пензенского блогера Александра Волкова, который ночевал в Новосибирске с тигренком, обвинила его в жестокости по отношению к животным. Она предоставила в редакцию видео, где якобы ее бывший супруг пугает ягуара. Сам мужчина ответил, что всего лишь пытался отобрать у дикого кота миску.

Александр Волков стал известен новосибирцам после того, как вечером 7 ноября привёз тигрёнка в съемную квартиру на Гоголя, 12. После огласки хищника спешно увезли. Редакции НГС он объяснил, что перевозили животное транзитом через Новосибирск. Ещё спустя сутки удалось узнать, что дикого котёнка привезли, скорее всего, для фотосессии.

На выходных с редакцией НГС связалась Светлана Старобор, она представилась бывшей супругой Александра. По её словам, мужчина был груб с предыдущими животными — ягуаром Наоми и леопардом Цезарем.

В доказательство Светлана прислала видео, на котором некий мужчина замахивается палкой на ягуара Наоми. Женщина говорит, что это бы Александр.

Источник: читательница НГС Светлана Старобор

Редакция НГС связалась с Александром после получения видео.

— Помню этот момент, когда она ела мясо и грызла миску, в которой лежало мясо. Миска была пластмассовая. И чтобы она эту миску не разгрызла, не съела, я пытался у неё её отобрать. Там никто никого не бил, просто отбирал, — пояснил Александр.

Он уточнил, что давно уехал из Новосибирска и сейчас находится в Пензе.

Светлана рассказала, что сначала Александр занимался фотосессиями с леопардом Цезарем. Своё занятие он аргументировал тем, что на эти деньги он кормит спасённых животных.

— С его слов леопард Цезарь у него появился, и как я думала, что он его спас из контактного зоопарка. По разным документам Цезарю разное количество лет — от 7 до 10 лет. Наоми 4 года. Он ее взял, когда мы познакомились. С его слов, она была больная, шла под усыпление в зоопарке. В последствии я поняла, что Александр взял животных из корыстных побуждений, — рассказывает о происхождении котов Светлана.

После знакомства с Александром женщина организовала приют, а также благотворительный фонд помощи диким животным.

По её словам, после развода леопард и ягуар остались жить в её приюте.

— Цезаря и Наоми он подарил моему приюту, потому что их надо было кормить, лечить, а он этим не хотел заниматься. Сейчас вот завел себе маленького тигренка, — говорит Светлана.

Светлана заявила, что направила заявления в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в Прокуратуру Пензенской области. В заявлении в прокуратуру она изложила ситуацию с тигренком, а также заявила, о жестоком обращении с другими дикими животными, которые были в его распоряжении. НГС направил запрос в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру для уточнения обстоятельств.