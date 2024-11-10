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Животные Маленькие друзья: каких комнатных собачек держат читатели НГС — любуемся фотографиями

Маленькие друзья: каких комнатных собачек держат читатели НГС — любуемся фотографиями

Новосибирцы показали фотографии свои маленьких домашних собачек

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14 комментариев

Гриффоны и брабансоны

Жители Новосибирска поделились с редакцией НГС фотографиями своих комнатных собачек. Гриффоны, йоркширские терьеры, таксы, пудельки, корги… Рассматриваем и умиляемся вместе.

Гриффоны и брабансоны (на главном фото) живут у заводчицы Лидии Рахмановой.

— У меня две девочки — гриффоны Лёля и Бруня. Чемпионы России. Очень классная порода, умны, послушный и легко обучаемы. И что немаловажно, с хорошим здоровьем (если не портить неправильным питанием, своевременно прививать и обрабатывать). Эти собаки всегда готовы участвовать во всём! — рассказала хозяйка.

Щенок уже даже собрал чемодан, чтобы переехать в новый дом

Витас любит позировать хозяйке

Читательница Ольга Бурмистрова прислала в редакцию фотографии своего любимца по имени Витас. Это метис пинчера и той-терьера. Его рост 30 сантиметров в холке.

— Мы взяли его из приюта, когда он был совсем маленьким, размером с ладошку. Витасом его назвали в приюте, потому что он был самым громким в помёте. Сейчас ему 7 лет, и он очень харизматичный, — рассказывает Ольга. — Он любит подвижные игры, наверное, как и все маленькие собаки. Любит, когда мы все вместе ходим гулять в поля. У нас есть еще маламут, его зовут Норд и он очень большой. Но Витас считает себя вожаком, он абсолютно не боится больших собак. Они вдвоем такие концерты устраивают!

Иногда на улицах города можно встретить и такую экзотику

Встречаются в Сибири и лысые собачки.

— Ксолоитцкуинтли (мексиканская голая собака), размер мини, — написала хозяйка Наталья. — Ему 4 года, имя по родословной — Чипотле, домашнее имя Перчик. Мы его купили у заводчицы в Москве. Собака гиперактивная, безостановочно может весь день бегать и играть. Выбирает себе одного хозяина из семьи и неотрывно следует за ним. Хозяин сел, он сел рядом. Хозяин прилег, и он лег рядом. Если я приболела и лежу весь день, то он весь день будет лежать рядом. Очень умные собаки, быстро обучаются. Но если он не хочет чего, то придется уговаривать. Взывать к совести. Грубыми командами, жесткими требованиями с ними общего языка не найти. Очень недоверчивые к посторонним. Подойти и погладить такую собачку на улице не получится. Зимой одеваем ему теплый костюмчик, шапку и теплые сапожки, иначе никак. Они не закаляются, холод для них враждебен. Спит со мной в кровати под одеялом!

Еще один красавец — пти-брабансон Никонор, ему уже 10 лет. У него новосибирские корни.

Пти-брабансон Никонор

— Появился Никонор у нас неслучайно, мы его «планировали» заранее. Он еще не был зачат его мамой и папой, а мы уже ждали. Маму свозили в Новосибирск на свидание к папе. Мы живем в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск. Так что у Никонора российско-казахстанские корни. Когда появились щенки, мы приехали на смотрины. Из всего выводка щенков он первый к нам пошел. Его и взяли, — рассказала хозяйка.

Новосибирцы любят коржиков

— Это Лиса и Марс, им по 4,5 года. Корги, наверное, только в России декоративными стали. Вообще это рабочие пастушьи собаки, овчарки на коротких лапках! Конечно, они милые и очень умные, но и характерные одновременно, — рассказала сибирячка о своих любимцах.

Маленьких собачек зимой утепляют как детей

— Моника — метис тоя и чиха. Досталась нам год назад от плодильщиков. Обожаем ее, — написала Мария, хозяйка Моники.

Это карликовый пудель по кличке Гаврош, ему 4 года

Но больше всего читатели прислали фотографий йоркширских терьеров. Один из песиков даже играет в Новосибирском музыкальном театре.

Лео отлично вжился в роль, на фото с актрисой Анастасией Качаловой

— Когда у нас в театре ставили «Карлсона», было принято решение, что в конце Малышу будут дарить настоящую собаку. Я предложил свою, у нас йорк по имени Леонардо, — рассказал НГС Роман. — И вот уже лет пять он выходит в роли Собаки, которую дарят Малышу. Когда мой маленький сын первый раз пришел на спектакль, он закричал: «Это моя собака, они подарили мою собаку, это нечестно!»

Ниже в галерее подборка разных йорков.

+3

Питомцы, как и люди, тоже ходят в салоны красоты. НГС выяснил, что им предлагают и сколько это стоит.

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Комментарии
14
трям-брям
58 минут
Абсолютно бесполезные создания
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
43 минуты
Ми-ми-мишки. Абажаю собаченек. Уважаю собаководов. Моего Тулана отравил сосед гастарбайтер. Надеются он тожэ помрёт, такой жэ смертью! Я жэлаю ему🤗
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